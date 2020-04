In Call of Duty: Warzone sind Bugs während der hitzigen Gefechte eigentlich nicht gern gesehen. Doch wenn sich eine Waffe spontan in einen Hund verwandelt, lachen selbst die härtesten Soldaten.

Um diesen Bug geht’s: In der Shooter-Reihe CoD gehören Hunde zu den absoluten Fan-Lieblingen. Im aktuellen Ableger Call of Duty: Modern Warfare treten sie jedoch nicht als eure Unterstützer in der Schlacht auf, sondern traben treu in der Lobby neben euch oder geben als Finisher unachtsamen Feinden den Rest. In der Warzone fanden die Vierbeiner nun offenbar eine weitere Aufgabe – Soldaten mit Bugs belustigen.

Genau solch einen Bug zeigte ein reddit-User in einem Video. In dem lustigen Clip sieht man wie sich sein AX-50 Sniper nach seinem Tod in den bekannten Hund Riley verwandelt. Und dann brav neben seinem erledigten Herrchen wartet.

Schaut euch hier das besagte Video an:

War das eine einmalige Angelegenheit? Nein, andere Spieler melden unter dem Clip, dass auch ihnen schon Hunde zum Looten aufgefallen sind. Aber jedes Mal entpuppt sich der Hund dann doch als Waffe. Durch den seltsamen Bug scheint das Spiel einfach das falsche Modell zu laden.

Kann ich bestätigen! Ich habe einmal einen Hund gefunden und dachte, ich hätte buchstäblich einen geheimen Killstreak oder so etwas gefunden. Es war aber nur eine Waffe. BananLarsi via reddit

„Im Game passieren viele buggy Dinge, aber das ist echt großartig“

Das sagt die Community dazu: Die Spieler diskutieren auf reddit darüber, was die Ursache für den Bug sein könnte. So mancher glaubt, es hängt mit dem ausgerüsteten Finisher-Move zusammen. Der kann aber laut dem Erstellen des Videos nicht Schuld sein, da er in der Runde nicht den Hund als Exekution mitführte.

Wer seinen Hund nicht missen möchte, packt den neuen Finisher von Season 3 ein

Die meisten Zuschauer sind jedoch nicht so sehr an den Ursachen interessiert und sichtlich amüsiert. Aussagen wie „Das ist verdammt komisch“ oder „Dein Sniper ist ein guter Junge“ sind zu finden.

Was haltet ihr vom Zustand von CoD Warzone, sind euch schon störende Bugs aufgefallen oder habt ihr andere Fehler gefunden, die euch zum Lachen bringen. Was gar nicht lustig ist, sind Cheater im Battle Royale, aber denen sagt Infinity Ward jetzt den Kampf an: Wer in CoD Warzone cheatet, spielt nur noch gegen andere Cheater