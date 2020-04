Der Battle Pass zur Season 3 von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone ist da. Wir zeigen euch den Preis und welche neuen Operators, Cosmetics und Waffen kommen.

Das ist die neue Season: Heute, am 8. April, startete die Season 3 von Modern Warfare und brachte ordentlich neuen Content. Das Herzstück davon ist der neue Battle Pass, der Skins, Boni und neue Waffen für euch bereithält.

Damit ihr den Überblick habt, was alles in dem Battle Pass drin steckt, zeigen wir euch hier die kompletten Inhalte.

Alle Inhalte vom Battle Pass zu Season 3

Das steckt hauptsächlich drin: Im Battle Pass befinden sich vor allem kosmetische Items, also Dinge, die euch keinen Vorteil im Kampf bringen. Daneben bietet der Pass aber auch zwei neue Waffen.

Im Trailer zu Season 3 seht ihr bereits eine Auflistung einiger Belohnungen:

Was kostet der Battle Pass? Es gibt zwei verschiedene Stufen des Battle Pass. Über die kostenlosen Stufen erhaltet ihr die beiden neuen Waffen, aber auch einige kosmetische Items und ein paar CoD-Points, der Premium-Währung bei Call of Duty.

Wer 1.000 CoD-Points ausgibt, erhält noch einige weitere kosmetische Leckerbissen, wie etwa den Operator Alex. Wenn ihr den Battle Pass hoch genug levelt, könnt ihr sogar mit einem kleinen Plus aus der Season gehen. Insgesamt bietet der Premium-Zweig 1.300 CoD-Points.

Diese Operators warten auf euch: Direkt zu Beginn bekommt ihr Alex. Ihn kennt man aus der Kampagne zu Modern Warfare und wo er sich heldenhaft opferte. Doch offenbar überlebte er die Mission und kommt nun mit einer Bein-Prothese zurück ins Spiel. Ihn bekommt ihr direkt, wenn ihr die 1.000 CoD-Points ausgebt.

Neben Alex kommen später in der Season noch 2 weitere Operator: Ronin und Iskra. Diese werden aber erst im Laufe der Season erhältlich sein. Alle Infos zu den neuen Operators findet ihr hier.

Alex ist als Operator in Season 3 dabei

Diese Waffen gibt es im Battle Pass: Zwei neue Schießeisen warten auf euch. Ihr könnte ein Gewehr und eine Pistole im Battle Pass freischalten und sie sind völlig kostenlos erhältlich:

Die halbautomatische 9mm-Pistole Renetti erhaltet ihr auf Stufe 15 Im Battle Pass

Die SKS als halbautomatische DMR gibt es auf Stufe 31

Was wartet noch auf euch? Neben den echten Highlights gibt es allerdings auch noch diverse Skins für Operator, Waffen und sogar erstmalig Fahrzeug-Skins. Außerdem gibt es Baupläne für Waffen, die mit besonderen Waffen-Skins ausgestattet sind.

Außerdem warten noch XP und Waffen-XP Tokens auf euch, damit ihr schneller leveln könnt. Eine komplette Übersicht über alle Inhalte des Battle Passes findet ihr im englischen Video des YouTubers Inkslasher:

Was steckt im Battle Pass für Warzone? Die gesamten Waffen und freigeschalteten Operators könnt ihr auch im Battle Royale nutzen. Mit dem Start von Season 3 kam auch die Möglichkeit dazu, dass ihr in 4er-Trupps zusammen in Warzone zockt.

Die Season 3 bringt auch noch neue Maps mit sich. Eine genaue Roadmap zur Season 3 wurde bereits vorgestellt und zeigt alle Neuerungen für Modern Warfare und Warzone. Einen passenden Artikel dazu haben wir bereits für euch veröffentlicht.