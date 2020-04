CoD MW: Neuer Trailer zu Season 3 zeigt noch mehr Maps und neue Operators

In Call of Duty: Modern Warfare & Warzone beginnt am Mittwoch Season 3. Ein neuer Trailer stimmt Fans nun schonmal darauf ein.

Neuer Trailer für Season 3: Dass wir in der neuen Saison einen altbekannten Operator wiedersehen würden, war bereits bekannt. Im neuen Trailer zur morgen startenden Season 3 sieht man Operator Alex direkt in Aktion – und noch so einiges mehr:

Mehr Maps, Operators und Waffen in Season 3

Das ist im Trailer zu sehen: Neben Alex sieht man auch Ronin im Trailer. Doch bei den neuen, besonderen Operators ist noch nicht Schluss. Der Trailer verspricht „mehr Feuerkraft“ und „mehr Rides“. Die passenden Bilder zu einem Quad-Bike, einem Truck sowie die neuen Waffen liefert der Trailer dann gleich mit:

Der Trailer verspricht „mehr Feuerkraft“





Darüber hinaus kündigt der Trailer noch mehr Maps für CoD: Modern Warfare an. Dazu gehören:

Talsik Blackout

Hovec Sawmill

Aniyah Incursion

Neue Maps sind auch in Season 3 dabei

Die neuen Multiplayer-Maps werden dabei bereits beim Start verfügbar sein, ebenso wie:

Operator Alex

Die Waffen SKS und Renetti

Fahrzeug-Skins

Im Verlaufe der Season kommen dann:

Die Operators Ronin und Iskra

Die Multiplayer-Map Hardhat und Gunfight-Map Aisle 9

Neue Moltiplayer-Modi

Neue Waffen

Neue Warzone-Inhalte

Die neuen Inhalte kommen ab Mittwoch, den 8. April

Am Ende sieht man noch den bereits eingeführten Operator Ghost, der Alex fragt, ob man bereit für einen Gunfight sei. Die Fans zeigen sich jedenfalls durchaus bereit!

Das sagt die Community: In den Kommentaren unter dem Trailer freuen sich viele Fans schon auf die neue Season. Gerade die Rückkehr des totgeglaubten Alex sorgt für Spannung.

„Ihr könnt nicht lügen, das Ende war Hammer“, findet etwa User „Darkest State“.

„Ich freu mich so, dass Alex zurück ist. Auf jeden Fall einer der coolsten CoD-Charaktere“, freut sich User Astro Man.

„Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als Ghost und Alex am Ende angefangen haben zu reden, hab ich vor Freude ernsthaft geklatscht“, erzählt User Iconic_Shadow

Die Fans freuen sich also schon auf die neue Season. Außerdem wird ein neuer Battle Pass erwartet – zu den ersten beiden Seasons gab es jeweils 100 Stufen, die Spieler mit dem Battle Pass erreichen konnten um Belohnungen freizuschalten.