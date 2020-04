CoD Warzone jetzt endlich mit 4er-Teams – Season 3 mit vielen Änderungen

Bei Call of Duty: Modern Warfare & Warzone startete am 8. April die Season 3 und brachte große Änderungen für das Battle Royale. Es gibt jetzt 4er-Teams und im Laufe der Season kommt wohl noch einiges mehr.

Auf welche Änderungen kann ich mich jetzt einstellen? Die neue Season 3 startet am Morgen des 8. Aprils und brachte einige Änderungen für Warzone, dem „Battle Royale“-Modus des Shooter-Hits Call of Duty.

Hier die Bedeutendsten:

Matches mit 4er-Squads sind nun möglich (BR & Beutegeld)

Ihr könnt jetzt Skins für Fahrzeuge einstellen

Loadout-Drops kosten nun 10.000 $

Update 1.19 bringt Warzone-Änderungen für alle

Was bedeuten die Änderungen im Detail? Mit dem Update sind nun endlich die begehrten 4er-Teams im Battle Royale und ihr könnt auch direkt als „Quad“ loslegen. Der Cash-Modus „Beutegeld“ bekommt ebenfalls einen Vierer-Modus spendiert.

Für die 5 Fahrzeugklassen gibt es nun die Möglichkeit, individuelle Skins einzustellen. Über den neuen Battle Pass bekommt ihr zum Beispiel direkt einen Skin für das Quad. Unter dem Menü-Punkt „Waffen“ könnt ihr nun „Fahrzeug-Anpassungen“ vornehmen. Sobald ihr in ein Fahrzeug einsteigt, ändert sich dann das Aussehen des Vehikels.

Diesen Quad-Skin gibts direkt mit dem Battle Pass.

Die starken Loadout-Drops, die wir in unserer Tipps für die Warzone für jede Runde empfehlen, bekommen einen saftigen Preisaufschlag. Kosteten sie zum Release 6.000 $ ging der Preis nun erneut nach oben und steht jetzt bei 10.000 $. Die Ausrüstungs-Kisten sind aber weiterhin jeden Cent Wert – Den nur so kriegt ihr die starken Perks in der Warzone.

Welche Modi sind jetzt bei Warzone spielbar? Der Plunder-Modus „Blutgeld“ verschwand und auch die üblichen Trios könnt ihr in der Warzone aktuelle nicht starten:

BR-4er – Battle Royale mit 4-Mann-Teams

BR-Einzel – Battle Royale als Solo-Erlebnis

Beutegeld 4er – Der Plunder-Modus mit 4-Mann-Teams

Teams, die sich auf den Trio-Modus eingeschossen haben, brauchen also erst einmal einen neuen Kollegen oder füllen ihren Trupp mit unbekannten Spielern auf. Die Playlisten werden in nächster Zeit immer wieder rotieren, doch aktuell könnt ihr die normalen Warzone-Matches nicht als 3er-Team starten.

Season 3 plant mehr Änderungen und besondere Modi – Warzone-Duo noch nicht in Sicht

Was planen die Entwickler für die laufende Season? In einem Activision-Blog-Post zur Season 3 gehen die Macher noch weiter darauf ein, was im Laufe der nächsten Wochen auf euch zukommt. Die Beschreibungen hier gehen aber weniger ins Detail und geben nur einen ungefähren Ausblick:

Besondere Modi mit bestimmten Waffenklassen

Überraschende Modi mit verschiedenen Elementen

Überarbeitung des Warzone-Loots

Welche Modi sollen kommen? Um das Gameplay der Warzone frisch zu halten, wollen die Entwickler immer mal wieder neue Modi ausprobieren und spielen mit den verfügbaren Waffen. Ein Beispiel-Modus wurde hier schon genannt: Scopes and Scatter Guns. In diesem Modus sind die persönlichen Loadout-Drops deaktiviert und es in der Warzone lassen sich nur Schrotflinten und Sniper-Gewehre finden.

Mit den unterschiedlichen Varianten der beiden Modi „Battle Royale“ und „Beutegeld“ möchte die Warzone für euch spannend bleiben. Doch Änderungen der Map oder besondere Events, die das Erlebnis weiter auffrischen könnten, sind bisher wohl nicht geplant. Auch für einen möglichen Duo-Modus gibt es bisher keine offiziellen Anzeichen.

Die Road-Map gibt eine gute Übersicht zur Season 3.

Was passiert mit dem Warzone-Loot? Um weiteren frischen Wind in die Matches zu bringen, setzten die Entwickler auf Änderungen bei den Loot-Waffen des Battle Royale. Es wird immer mal wieder neue Waffen und Blaupausen-Modelle zu finden geben. Mit anderen Waffen ändert sich auch so manche Taktik, besonders zum Start der Matches.

Als Beispiel geben die Verantwortlichen an, dass ihr alle lootbaren Waffen der Warzone bald mit oder ohne Schalldämpfer finden könnt. So kann sich euer Team auch ohne Loadout-Drops entscheiden – Schleichen und Fallenstellen oder Dauerfeuer und Explosionen.

Was brachte Season 3 für den regulären Multiplayer? Auch im normalen MP gibts viel neuen Content und große Pläne für die neue Season.

Bereits zum Start könnt ihr euch über 3 neue Karten freuen und neue Waffen gibts ebenfalls freizuspielen. Das neue Update 1.19 war vollgepackt mit Content und Änderungen und es wurde noch mehr versprochen. Es wird also hoffentlich eine spannende Season.