Gratis-DLC für CoD: Modern Warfare und Warzone – Schnappt es euch mit PS Plus

PS-Plus-Mitglieder können jetzt zum Start der Season 3 bei CoD: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone ein exklusives DLC mit einigen coolen Ingame-Items und Boni abstauben – und das kostenlos. Wir zeigen, was im neuen Warzone Kampfpaket steckt und wie ihr es bekommt.

Was hat es mit dem Gratis-DLC auf sich?: Bei Call of Duty: Modern Warfare und dem Battle-Royale-Modus Warzone ist am 8. April die Season 3 gestartet.

Die neue Saison bringt dabei allerlei neue Inhalte – auch exklusiven Content für PS4-Spieler. Mehr dazu erfahrt ihr hier: CoD MW: Roadmap für Season 3 vorgestellt – Das erwartet euch in der neuen Saison

Zu den Playstation-exklusiven Inhalten zählt unter anderem ein neues Mini-DLC, das sich PS-Plus-Abonnenten ab sofort kostenlos im PS Store krallen können – Das Call of Duty: Warzone Kampfpaket (Saison 3).

Was steckt im neuen Warzone Kampfpaket? Das kostenlose Pack umfasst größtenteils rein kosmetische Inhalte, die ihr im Multiplayer von CoD: Modern Warfare oder auch mit der Free-to-Play-Version Call of Duty: Warzone nutzen könnt.

Das neue Kampfpaket umfasst

einen exklusiven Operator-Skin für Wyatt

einen exklusiven Scharfschützengewehr-Bauplan

einen exklusiven Handfeuerwaffen-Bauplan

ein exklusives taktisches Messer

einen exklusiven Waffen-Talisman

eine exklusive, animierte Visitenkarte

ein exklusives Spray-Motiv

Token für 60 Minuten doppelte Waffen-XP

Auch dieses zweite Warzone Kampfpaket (Combat Pack 2) bleibt bis zum 1. Oktober 2020 PlayStation-exklusiv. Erst dann wird es auf den anderen Plattformen verfügbar.

Wie bekommt man das neue Warzone Combat Pack 2? Habt ihr ein aktives PS-Plus-Abo, ist es ganz einfach. Folgt einfach diesem Link in den PS Store oder sucht danach im PlayStation Store auf eurer PS4:

Noch kein Warzone oder Modern Warfare? Falls ihr noch kein Warzone oder kein CoD: Modern Warfare habt, dann könnt ihr es euch hier holen:

Anschließend könnt ihr euch dann sofort in die heiße Action stürzen – ob nun im kostenlosen Battle Royale, im traditionellen Multiplayer oder in der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare.

Übrigens: Mit PS Plus ist der Download komplett kostenlos. Ohne aktives Abo kostet Call of Duty: Warzone auf der PS4 25 Cent zwecks Altersverifizierung.