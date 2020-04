Im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare ist durch Zufall eine Kampf-Szene entstanden, die locker aus einem Action-Streifen Hollywoods stammen könnte. Tausende von Spielern feiern den Clip.

Was hat es mit dem Clip auf sich? Die Spieler von CoD: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone legen oft spektakuläre Einlagen hin und halten diese dann gerne auch in Clips fest.

Ob nun Hubschrauberpiloten, die sich als Grill-Meister versuchen oder Messerwurf-Künste, die ihresgleichen suchen – die durchaus sehenswerte Kreativität kennt kaum Grenzen.

Nun sorgt ein frischer Clip für Begeisterung in den Reihen der Community. Dem reddit-User ghaupt1 ist es gelungen, eine spektakuläre Kampf-Einlage festzuhalten, die man sonst eher aus den John-Wick-Filmen oder aus der Bourne-Reihe kennt.

Ghost

Was genau zeigt der Clip? Ein Spieler, der als Ghost unterwegs ist, erwischt einen anderen, unaufmerksamen Spieler von hinten und startet eine Exekution – einen Finishing Move.

Als Ghost seinen Gegner gerade spektakulär zu Boden schickt, wird aber auch er von hinten mit einem Finisher überrascht, was zu einer weiteren Kampf-Sequenz führt. Diese kann er dann aber überraschend und sehenswert ebenfalls für sich entscheiden. Doch seht am besten selbst:

Was ist daran so besonders? Viele rätselten, wie die Szene überhaupt so in dieser Form entstehen konnte. Offenbar handelt es sich dabei um einen dicken Zufall, sowie möglicherweise auch einen Bug. Zunächst startet der Spieler mit dem Ghost-Skin einen Finisher, wird dann aber, kurz, bevor seine Animation fertig ist, von einem fremden Finisher unterbrochen.

Bei der Exekution, die von dem weiblichen Operator durchgeführt wird, gehört es offenbar zur Animation dazu, dass das Opfer, in diesem Fall Ghost, sich zunächst wehrt. Dadurch entsteht die weitere Kampf-Sequenz im Clip.

Schließlich unterbricht Ghost oder irgendetwas anderes die Animation des 2. Finishers und erledigt den weiblichen Operator mit einem Schuss aus seiner Waffe.

Das Besondere dabei: Das alle passiert zwar absolut zufällig, doch geht so nahtlos und fließend ineinander über, dass es schon fast wie eine gescriptete Kampf-Szene aus einem Action-Film wirkt. Das hier stark der Zufall sowie offenbar auch Fehler mit hineinspielen, ist absolut nicht zu sehen.

Ghost in Aktion

Das sagen andere Spieler: In der Community wird das kurze Video hart gefeiert. In knapp 10 Stunden erhielt der Post auf reddit bereits mehr als 10.000 Upvotes, Spieler lieben diesen Clip.

Die Szene wirke wie direkt aus einem Film. „Oh mein Gott, das ist Jason Bourne“ liest man von einigen Usern als Anspielung auf vergleichbare Szenen, die charakteristisch für die Bourne-Reihe sind. Oder auch „Baba Yaga“ als Referenz zu John Wick.

Manche meinen auch, der Clip würde sich perfekt als Material für Cut-Scenes eignen. Und so gut wie alle sind sich einig: Es ist ein absolutes Meisterwerk.

Was haltet ihr von dem Clip? Teilt ihr die Begeisterung der Community oder lässt euch diese Action-Einlage absolut kalt? Übrigens, Parallelen zu Filmen oder Serien gibt es nicht nur bei diesem Clip: Spieler sind verrückt nach neuem Skin – Erinnert an Netflix-Star