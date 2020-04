CoD MW: Spieler sind verrückt nach neuem Skin – Erinnert an Netflix-Star

In Call of Duty: Modern Warfare sorgt ein neuer Skin für viel Diskussionen. Dieser erinnert nämlich an eine bekannte Figur aus der Netflix-Serie Tiger King.

Um diesen Skin geht es: Der Operator Yegor hat mit dem Battle Pass von Season 3 einen neuen Skin bekommen, wo man ihn erstmals ohne Shirt sieht und dabei diverse Tattoos entdeckt. Dazu trägt er eine Goldkette.

Das gesamte Aussehen erinnert dabei stark an John Finlay. Er ist bekannt aus der Netflix-Serie „Tiger King – Großkatzen und ihre Raubtiere“. Dort ist er der Ehemann von Joe Exotic, von dem der Großteil der Serie handelt.

Kommt der neue Skin aus Tiger King?

Das sind die Ähnlichkeiten: Vor allem die vielen Tattoos auf dem Oberkörper sind ähnlich. Aber auch die Goldkette, die Finlay und Yegor tragen, passen zusammen. Dazu kommt dann noch die Frisur und der Bart. Auf den ersten Blick könnte dieser Skin also tatsächlich John Finlay verkörpern.

I'm glad Call of Duty finally added a Tiger King update to Modern Warfare pic.twitter.com/zHbs9n5YMh — Osama Bin Mobbin (@MinisterMerch) April 9, 2020

Das sagen Spieler dazu: Auf Twitter gibt es dutzende Tweets, die diese Ähnlichkeit diskutieren. So heißt es „Ich wusste gar nicht, dass die Macher von Call of Duty so große Tiger King-Fans sind.“ oder auch „Ich bin so froh, dass Call of Duty endlich ein Tiger King-Update zu Modern Warfare hinzugefügt hat.“

So I guess they added John Finlay from #tigerking in the new call of duty update 😂😂😂 pic.twitter.com/3GANMfy3RS — Ronny Cobb (@MostCallMeCobb) April 8, 2020

So steht es aktuell um die Serie: Tiger King ist auf Netflix aktuell extrem beliebt. Sie gehört seit Tagen zu den beliebtesten Serien auf der Streaming-Plattform.

In der Doku-Serie geht es um das Leben von Joe Exotic, der einen privaten Zoo mit Raubtieren betrieben hat und schlussendlich im Gefängnis gelandet ist, weil er Tiere tötete oder schlechte behandelte. Dabei sind alles echte Aufnahmen und die gezeigten Personen sind tatsächlich die Menschen, die auch in den ganzen Fall verwickelt sind.

Ist das wirklich ein Tiger King-Skin? Vermutlich ist die Ähnlichkeit zwischen John Finlay und dem Yegor-Skin eher zufällig. Immerhin gibt es den Operator schon länger im Spiel und wurde nicht erst kürzlich hinzugefügt.

Außerdem ist Finlay eher eine Nebenfigur in der Serie und es würde viel mehr Sinn ergeben, einen der Hauptcharaktere als Skin zu zeigen, sollte man tatsächlich auf diese Serie anspielen.

Dennoch kann es gut sein, dass sich Infinity Ward hier einen kleinen Scherz erlaubt und einen der bestehenden Skins etwas angepasst hat. Bei den Spielern kommt es auf jeden Fall gut an, denn viele Spieler probieren den Skin gleich im Spiel aus.

Dass die Entwickler einen Sinn für Humor haben, bewiesen sie zum 1. April, wo sie Spieler mit einem neuen Modus total verarscht haben.