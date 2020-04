CoD MW bewirbt beliebtesten Spielmodus, doch verarscht Spieler total

In Call of Duty: Modern Warfare hat ein neues Update die Playlists durcheinander geworfen. Dabei gibt es auch einen Modus, der euch eine ganz fiese Falle stellt.

Das ist neu: Am 31. März hat Infinity Ward ein neues Update aufgespielt, was für die Playlists gedacht war. Dabei kam auch der „Cyperangriff Pro“-Modus ins Spiel. Es dürfte wohl das letzte Playlist-Update sein, bevor die Season 2 endet. Vorher könnt ihr noch doppelt XP abstauben.

Es gibt aber auch Modi, die sich um den 1. April drehen. Dabei feiern viele Spieler einen Modus, der eigentlich ein fieser Aprilscherz ist

Das steckt im neuen Playlist-Update

An diesen Modi gibt es Veränderungen: Alle rotierenden Modi wurden ausgetauscht und durch neue Playlists ersetzt. Hier die Übersicht:

Der Modus Cyber Attack Pro ist erstmalig spielbar und soll für viel Action sorgen

Die Playlist „Bloß kein Frust“ stellt eine fiese Falle und lockt euch zu Piccadilly 24/7

Die Playlist „CoD-Spieler wollen nur das eine…“ bringt dann Shipment 24/7 und zwar mit diversen Spielmodi

Der Modus „Gunfight 3v3 – Nur Scharfschützen“ lässt euch ein 3vs3-Feuergefecht nur mit Sniper-Waffen austragen

So werden die Fans auf die Playlist gelockt. Quelle: reddit

Hier gibt es den Aprilscherz: Infinity Ward lockt bei einer Playlist mit Shipment 24/7 und damit mit einem der beliebtesten Modi im Spiel. Dort steht geschrieben „Shipment total. Kommen Sie doch rein. Aber nur, damit Sie es wissen: Für Abbrüche setzt es Strafen“.

Wenn ihr die Playlist dann auswählt, landet ihr aber auf der Map Piccadilly. Diese Karte ist unfassbar unbeliebt und sogar Entwickler verlassen die Lobby, wenn diese Map kommt.

Die richtige Playlist rund um Shipment gibt es dann in „CoD-Spieler wollen nur das eine…“. Dort zockt ihr dann gleich mehrere Modi, die aber allesamt auf der Map Shipment stattfinden.

Was kann der Modus Cyber Attack Pro? In diesem Modus ist besonders viel Action versprochen. Hier könnt ihr eure Teamkollegen nicht wiederbeleben, denn sie spawnen automatisch zurück ins Spiel. In ihrem Blog nennen die Entwickler das Gameplay „frenetisch und rasant“.