Piccadilly gehört für so einige Spieler zu den schlechtesten Maps, die es je in einem CoD gab. Wie unbeliebt die Map von Call of Duty: Modern Warfare ist, zeigen 2 neue Clips. Selbst ein Entwickler geht lieber raus.

Call of Duty: Modern Warfare musste sich zum Release viel Kritik über den neuen Grund-Aufbau der Maps gefallen lassen. Eine Karte steht sinnbildlich für den Unmut der Spieler – und zwar Piccadilly.

Obwohl die Entwickler regelmäßig am Spiel schrauben und neue Updates bringen, bleibt die Karte bisher größtenteils unberührt und es gab wenig Verbesserungen.

Nun sind 2 Clips aufgetaucht, die zeigen, wie unbeliebt die Map wirklich ist. Einer davon zeigt sogar den Stream eines Entwicklers, der mit einem knappen „Raus hier.“ lieber auf die Suche nach einer anderen Karte geht.

35 Spieler verlassen die Piccadilly-Lobby bei der Spielersuche

Was sind das für Clips? Das Video oben zeigt einen kurzen Clip aus einem Stream des Entwicklers „iw_MikeD„. Als er mit seinen Mitspielern in einer Piccadilly-Lobby landet, hört man noch ein kurzes „we wanna back out of this one“ („Wir wollen raus hier“) und schon verabschiedet sich sein Trupp von der ungeliebten Map.

Der zweite Clip zeigt noch deutlicher, welch schweren Stand die Karte bei den Spielern hat:

Der User „BobbyBoJanglles“ teilte auf reddit einen knapp 3 minütigen Clip, der eine Spielersuche von insgesamt 5:20 Minuten zeigt. In dieser Zeit verlassen 35 eingetretene Spieler die Lobby und nebenbei lernt man noch eine Lektion fürs Leben: Heirate niemals, sonst kannst du dir weniger CoD-Points leisten.

Probleme mit Deckungen und Campern

Wieso mag die Karte kaum jemand? Der Redditor „-Claive-„ untersuchte schon vor einiger Zeit die Gründe, aus denen Piccadilly viele Spieler verschreckt. Für ihn besteht das Problem aus 3 Punkten:

Die Spawns – Auf der Map haben die Spieler nach dem Spawn wenig Möglichkeiten und Deckung. Das verschafft besonders dem Team, das auf „A“ spawnt, einen Vorteil. Wenn ihr von „C“ aus nicht direkt in die Visiere der Sniper laufen wollt, habt ihr hier wenig Möglichkeiten.

Deckungs-Möglichkeiten – Piccadilly bietet zu viele gute Deckungen, die aber beim Verlassen gut einsehbar sind. Das unterstützt Camper bei ihrem Spielstil, da es sich eher lohnt, zu warten, bis jemand anderes die Deckung verlässt, als selber loszugehen.

Das Bekleidungs-Geschäft – Oben drauf kommt ein richtig starker Sniper-Platz, von dem aus fast die ganze Map überblickt werden kann. Die Stelle bietet gut Deckung und ist nur von einem Durchgang erreichbar. Optimal um von hier aus die Kontrolle zu behalten.

Insgesamt, meint „-Claive-„, führt das dazu, dass die Map kaum taktisches Spielen zulässt und eher Verhaltensweise von Campern unterstützt. Seiner Meinung nach müssten die Deckungen der Map komplett neu arrangiert und die Möglichkeiten für CQC, also Kämpfe auf engem Raum, ausgebaut werden.

Piccadilly ist Teil einer der ersten Kampagnen-Missionen. Für so manchen Spieler hätte die Map im Solo-Modus bleiben können.

Große Änderungen sind nicht zu erwarten, manche Modi gehen sogar

Wird nur gemeckert? Es gibt auch Fans, doch selbst die haben oft etwas auszusetzen. „tiredofnoobtards“ meint auf reddit: „Hauptquartier und Stellung spielen sich ziemlich gut. Herrschaft ist ok, seit die B-Flagge verschoben wurde, doch Team-Deathmatch oder „Frei für Alle“ ist eine lästige Pflicht.“

Werden die Entwickler etwas unternehmen? Bisher machten Verantwortlichen bei „Infinity Ward“ keine Anstalten, die Maps so stark umzubauen, wie es bei Piccadilly gefordert wird. Derzeit werden die Entwickler wahrscheinlich eh alle Hände voll haben, da der Battle Royale „Warzone“ möglicherweise bald erscheint.

Zwar werden besonders die großen „Ground War“-Maps immer mal wieder aus der Rotation genommen, um üble Exploits zu entfernen, doch bei den kleineren 6vs6-Maps passierte das bisher kaum. Piccadilly wird sehr wahrscheinlich weiter eine der unbeliebtesten Karten bleiben.

Wie sehen eure Piccadilly-Erfarungen aus? Findet ihr die Map auch so miserabel? Welche Karte macht eurer Meinung ebenfalls keinen guten Job?