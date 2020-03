Bei Call of Duty: Modern Warfare und dem kostenlosen Schwester-Spiel Warzone geht eine aufregende Season 2 zu Ende. Die Entwickler verabschieden die auslaufende Season standesgemäß mit einer großzügigen Double-XP Woche.

Was geht bei CoD? Eine turbulente Season 2 neigt sich bei Call of Duty: Modern Warfare dem Ende zu. Dank des erfolgreichen Release des CoD-Battle-Royale Warzone war in dieser Season ganz schön was los.

Nun kündigten die Entwickler an, was in der letzten Woche der aktuellen Season 2 so alles passiert – Mit dabei: Eine Woche Double-XP.

Season 2 stand ganz im Zeichen der Warzone. Am 10. März startete das CoD-Battle-Royale.

CoD-Update am 31.03. bringt Double-XP für alle und neuen Modus

Was bringt uns die letzte Woche der Season 2? Wie beinahe jeden Dienstagabend kommt heute, am 31. März, ein Playlist-Update für Modern Warfare. Über den Activision Blog verrieten die Entwickler, auf was wir uns einstellen können.

So kommt ein neuer Modus namens „Cyberangriff Pro“. Im Gegensatz zum normalen „Cyberangriff“, bei dem ihr nur ein Leben habt und von Verbündeten wiederbelebt werden könnt, ist hier der Respawn aktiviert. Das Gameplay des sonst eher gemächlichen, taktischen Modus dürfte damit um einiges schneller sein.

Mit dem Update gegen 19 Uhr startet dann ein Double-XP-Event bis zum 6. April. Für eine Woche kriegen wir für die 3 Fortschritts-Säulen von CoD doppelt so viele XP, während wir andere Spieler aus den Latschen ballern. Das gilt für:

Account-Level – Doppelte XP für eure Spielerlevel

– Doppelte XP für eure Spielerlevel Waffen-Level – Doppelte Erfahrung beim Freischalten der Aufsätze

– Doppelte Erfahrung beim Freischalten der Aufsätze Battle-Pass-Tiers – Doppelter Fortschritt auf euren Battle Pass

Habt ihr also in der Warzone die besten Waffen noch nicht ganz aufgelevelt oder braucht noch Stufen für euren Battle Pass, dann kriegt ihr diese Woche dazu gute Möglichkeiten.

Neueinsteiger der Free-to-Play-Version der Warzone können ihren Accountlevel pushen und die Ausrüstungen für die wichtigen Loadout-Lieferungen freischalten – Sie sind der Grund, warum MW-Spieler einen Vorteil gegenüber den F2P-Spieler haben.

Season 2 brachte insgesamt 2 6vs6-Maps und das ist wohl auch für die Season 3 geplant. Eine zum Start und eine im Laufe der Season.

Season 3 sehr wahrscheinlich nächste Woche – CoD: MW2-Kampagne in den Startlöchern

Gibts schon was über Season 3 zu wissen? Die Macher bei Infinity Ward halten sich hier, wie schon beim Start der beiden ersten Seasons, mit Informationen zurück. Durch Leaks und aufmerksame Beobachter, gibt es allerdings schon einige Vermutungen.

Als Maps könnten aufgefrischte Versionen der alten MW-Karten Backlot und Village kommen

Alex und Ronin kommen möglicherweise als neue Operator

Scharfschützengewehr SKS und Pistole Renetti

Ob diese Inhalte tatsächlich kommen, ist nicht komplett gesichert, sowie das Start-Datum der Season 3. Die erste Season wurde um eine Woche verlängert und aufgrund der Home-Office-Situation, wegen der aktuellen Krise, könnte es noch zu Verzögerungen kommen.

Woran arbeiten die Entwickler noch? Offenbar startet mit dem Update heute Abend die neue „Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered“. Hier könnt ihr die Kampagne des 2009 gestarteten MW2 noch einmal oder neu erleben, mit neuster Technik.

Auf dem Trello-Board zu Modern Warfare verraten die Entwickler, an welchen Fehlern sie aktuell arbeiten. Dazu gehören:

PKM Sound-Bugs

Abbrechende Exekutionen in der Nähe von Wänden

Seltener Gulag-Glitch, bei dem Waffen auf dem Boden liegen

Und eine Menge anderer Bugs und Fehler

Aufgrund der aktuellen Lage auf der Welt, könnte das Update auch noch verschoben werden, wie der letzte große Patch 1.18. Sollte hier etwas bekannt werden, erfahrt ihr es hier bei uns auf MeinMMO.