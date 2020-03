CoD MW: Dataminer zeigt 2 neue Karten, Waffen & Operator für Season 3

Es gibt Hinweise auf die ersten neuen Inhalte für die kommende Season 3 von Call of Duty: Modern Warfare. Ein Dataminer hat in den Spieldateien Infos entdeckt, die Content für den Multiplayer und das Battle Royale Warzone zeigen.

Was steckt in den Dateien? Der Dataminer Senescallo hat in einem Thread auf reddit einige Informationen gepostet, die er in den Dateien vom neuen Patch 1.18 vom 27. März gefunden hat. Laut diesen kommen in Season 3:

Zwei „neue“ Karten: Backlot und Village aus vergangenen Teilen

Zwei neue Operator: Alex und Ronin

Die Kampagne von Modern Warfare 2 als Remaster zum Kaufen

Zwei neue Waffen: Scharfschützengewehr SKS und Pistole Renetti

Neue Playlists für Warzone

Haufenweise neue Skins und Kosmetika

Ein konkreter Start von Season 3 ist noch nicht bekanntgegeben worden. Die aktuell laufende Season 2 soll am 7. April enden. Ob Season 3 direkt danach startet, bleibt offen. Im Moment verschieben sich etliche Releases und Entwicklungen wegen des Coronavirus.

Von wem stammen die Infos? Senescallo ist ein bekannter Dataminer von Call of Duty, der bereits zuvor häufig richtig gelegen hat. Ende 2019 hat er beispielsweise die Maps Crash und Cargo vorhergesagt, die anschließend kamen.

Auch zum neuen Operator Ghost hat er bereits vorab Dateien gefunden. Dass seine nun gesammelten Informationen stimmen könnten, zeigt ein kürzlich aufgetauchter Leak zu Village.

Neue Inhalte in Season 3

Wann und wie kommen die Inhalte? Wann genau die Inhalte in Season 3 kommen, falls sie kommen, können wir noch nicht sagen. Infinity Ward streut neuen Content bisher über die ganze Season, sodass ein stetiger Fluss an neuen Inhalten kommt.

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass zumindest die neuen Operators und auch die Waffen in einem Battle Pass freizuspielen sind. Zu den anderen Inhalten gibt es aber schon weitere Infos und Annahmen.

Was sind das für neue Maps?

Backlot kommt ursprünglich aus dem originalen Call of Duty 4: Modern Warfare und spielte dort im Irak. Für Modern Warfare (2019) soll der Schauplatz Meska (Urzikstan) sein und es kämpfen Demon Dogs gegen Jackals. Für einen Einblick haben wir hier Gameplay der originalen Karte eingebunden:

Village wurde mit Call of Duty: Modern Warfare 3 eingeführt und ist dementsprechend etwas moderner. Ursprünglich spielte die Karte in Sierra Leona und wird stattdessen nun in Venskaya (Kastovia) spielen. Hier treten SAS gegen Spetnsaz an. Für Village haben wir ebenfalls ein wenig Gameplay aus MW 3 eingebunden:

Welche Playlists kommen für Warzone?

Der Battle Royal Warzone soll gleich mehrere neue Spielmodi bekommen. Darunter sind ein Duo- und ein Squad-Modus für zwei bzw. vier Spieler, die beide ebenfalls schon geleakt wurden. Beide Modi hat sich die Community schon nach Release gewünscht und die Wünsche wurden nach der Einführung des Solo-Modus für Warzone noch lauter.

Dazu hat Senescallo weitere Modi gefunden, die Warzone mit bestimmten Regeln versehen:

High Action: Der Kreis mit dem Gas schließt sich schneller

Shotty Snipers: Nur Schrotflinten und Scharfschützengewehre erlaubt – persönliche Loadouts sind nicht verfügbar

One Shot: Jeder Schuss auf den Kopf tötet sofort – ebenfalls keine Loadouts

Realismus Battle Royale

Hardcore Battle Royale

Realismus und Hardcore sind zumindest in den Multiplayer-Modi auch als Nacht-Varianten verfügbar. Ob die Karte von Warzone dann ebenfalls in Dunkelheit getaucht wird, wird sich noch zeigen.