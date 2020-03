Update 1.18 für CoD MW und Warzone ist da – Mit vielen Fixes und neuen Inhalten

Call of Duty: Warzone und CoD: Modern Warfare haben heute auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC das neue Update 1.18 erhalten. Wir zeigen, welche neuen Inhalte euch nun erwarten und werfen einen Blick auf die Patch Notes.

Was hat es mit dem neuen Update auf sich? Seit heute früh, kurz nach 7:00 Uhr deutscher Zeit, ist für Call of Duty: Modern Warfare sowie für sein hauseigenes Battle Royale Call of Duty: Warzone auf allen Plattformen ein neuer Patch verfügbar – das Update 1.18.

Dieses Update sollte eigentlich bereits Anfang der Woche am 24. März veröffentlicht werden, wurde jedoch von den Entwicklern verschoben. Nun ist es endlich da.

Auf der PS4 ist das neue Update dabei knapp 11,4 GB groß. Doch was steckt nun wirklich drin?

CoD Modern Warfare und Warzone Update 1.18 – Die Patch Notes

Das sind die neuen Inhalte: Von einem neuen Operator über zeitbegrenzte Playlists bis hin zu komplett neuen Modi – es ist einiges dabei.

Die Koalition hat nun einen neuen Operator – Talon

Die Karte Khandor Hideout – die letzte neue Map, die im Rahmen der Season 2 bei MW bislang angekündigt wurde. Diese kann nun als 24/7 Playlist im regulären Multiplayer von CoD: Modern Warfare gespielt werden.

Neuer Nachtsicht-Infiziert Multiplayer-Modus. Dabei wird das beliebte Infiziert-Format im Dunkeln gespielt. Überlebende haben Thermal-Sicht und eine begrenzte Nachtsicht-Batterie, Infizierte können im Dunkeln sehen. Zudem sind dort Realismus-Regeln aktiv.

Neuer Modus Plunder: Blood Money – Es gibt hier garantierte Cash Drops nach jedem Kill. Durch Aufträge und Finishing Moves erhält man extra Cash. Ihr könnt hier also deutlich schneller als Sieger vom Feld gehen, als in der Standard-Playlist.

CoD Warzone: 3 Items, die ihr in jeder Runde kaufen solltet

Das hat sich noch geändert: Hier führen wir einige der wichtigsten Änderungen auf, die mit Update 1.18 ins Spiel gekommen sind:

In der Warzone könnt ihr nun 4 neue Waffen finden: die 725er Schrotflinte, den MK2-Karabiner, die EBR-14 Marksman-Rifle sowie die .50GS-Pistole. Diese Schießeisen findet ihr nun überall verteilt in Verdansk und in Supply-Boxen.

Der Preis für die Loadout-Drops in Warzone wurde erhöht. Statt bisher 6.000$ kostet dieser nun 8.500$. Das bedeutet, ihr müsst fortan mehr dafür schwitzen, um eure persönlichen Loadouts herbeirufen und nutzen zu können. Übrigens, dieses Loadout könnt ihr dann direkt versuchen: CoD Warzone: Loadout des „menschlichen Aimbots“ shroud – Das empfiehlt er

Solltet ihr einen Spieler in Warzone kampfunfähig (auf Knien kriechend) schießen und dieser danach das Match verlassen, so wird das als fortan als Eliminierung zählen. Zudem werden Spieler direkt nach dem Disconnect ihren Loot fallen lassen und sich nicht einfach in Luft auflösen.

Die maximale Flugzeit von Armbrust-Bolzen wurde von 3 auf 6 Sekunden erhöht, sodass mit dem Crossbow nun Schüsse auf weitere Entfernungen möglich werden.

Zudem gab es eine Vielzahl verschiedenster Bug-Fixes und Stabilitätsverbesserungen für so gut wie alle Bereiche des Spiels, von der Kampagne, über das Battle Royale „Warzone“, bis hin zum regulären Multiplayer und dem Koop-Modus SpecOps (Spezialeinheit).

Hier findet ihr die kompletten Patch Notes zum Update 1.18: Da die Liste aller Änderungen gerade aufgrund der vielen Fixes enorm ist, könnt ihr euch bei Wunsch alle Änderungen in den offiziellen Patch Notes für das CoD Modern Warfare/Warzone Update 1.18 anschauen.

Allerdings liegen diese leider nur auf Englisch vor. Hier findet ihr sie:

Falls ihr euch gleich nach dem Patch in die Action stürzen wollt, könnt ihr gleich mal einige Tipps ausprobieren. Erfahrt beispielsweise, wie ihr euch in Warzone schneller bewegen könnt oder wie ihr durch das Ändern einiger Setting besser werden könnt.