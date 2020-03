Der bekannte Streamer shroud hat nun sein persönliches Loadout vorgestellt, mit dem er in Call of Duty: Warzone dominiert. Probiert es aus, vielleicht liegt dieses Klassen-Setup auch euch im Battle Royale von Modern Warfare.

Was hat es mit dem menschlichen Aimbot auf sich? Der bekannte Streamer shroud genießt in der Community bereits seit einiger Zeit den Ruf als menschlicher Aimbot. Denn Michael Grzesiek, so der bürgerlicher Name des ehemaligen CS:GO-Profis, ist für seinen enorm hohen Skill in Shootern bekannt, den er auch in Modern Warfare bereits einige Male unter Beweis gestellt hat.

So schafft er häufig einfach unglaubliche Plays und erledigt mit seinem fast schon unglaublichen Aim mehrere Widersacher auf einmal, sodass es in manchen Situationen fast schon so aussieht, als würde er einen Aimbot nutzen.

Um dieses Loadout geht’s: shroud hat nun in einem Video sein ganz persönliches Loadout, ein Class-Setup, vorgestellt, mit dem er selbst in Warzone unterwegs ist. Seiner Meinung nach handelt es sich dabei um eines der stärksten Waffen-Loadouts für das Battle Royale von Modern Warfare.

Das Interessante dabei: shroud setzt bei seinem Klasse-Build nicht auf Meta-Waffen, sondern eher auf ein bei vielen vernachlässigtes Schießeisen – die FN Scar 17. Doch er persönlich schwärmt davon in höchsten Tönen.

Dieses Setup nutzt shroud in CoD Warzone

Wie kommt man überhaupt an sein persönliches Loadout? Den Loadout-Drop und mehr könnt ihr euch mit Cash an sogenannten Vorratsstationen kaufen. Für eine solche persönliche Ausrüstungslieferung zahlt ihr 8.500 $ und erhaltet dafür ein im Vorfeld zusammengestelltes Loadout inklusive Waffen, Aufsätzen, Ausrüstung und Perks.

Die Waffen und Aufsätze: Als Primärwaffe schwört shroud bei seinem Loadout wie bereits erwähnt auf das Sturmgewehr FN Scar 17. Dort nutzt er folgende Aufsätze:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: kein Aufsatz

Unterlauf: kein Aufsatz

Munition: kein Aufsatz

Laser: kein Aufsatz

Visier: G.I. Mini Reflex

Griff: Kein Aufsatz

Schaft: FSS Nahkampf-Schaft

Extra (Perk): Fingerfertigkeit

Bereits zuvor war shroud mit der Scar recht glücklich, doch nachdem er nun einige weitere Anpassungen an seinem bisherigen Build vorgenommen hat, sagt er, dass die Scar von einer gar nicht schlechten Waffe zu einer Killermaschine mutiert ist.

So verzichtete er beispielsweise auf den verlängerten Lauf, der laut vielen Spielern ein absolutes Must-Have für die Scar ist. Die Waffe habe auch so genug Wums, dafür brauche man keinen längeren Lauf. Das mache die Waffe nur langsamer, belege zudem unnötig einen Aufsatz-Slot. Er sei ihn deshalb losgeworden.

Stattdessen setzt er auf den Monolith-Schalldämpfer, um die zusätzliche Reichweite ohne den Lauf wieder reinzuholen. Zusätzliche Geschwindigkeit beim Zielen gibt’s über den Nahkampf-Schaft.

Zudem setzt er nun auf den Perk Fingerfertigkeit und verzichtet im gleichen Zuge auf das 30er Magazin. Dadurch hat er mehr Mobilität und kann schneller nachladen.

Mit diesem Setup konnte er auf nahe und mittlere Distanz sich problemlos gegen andere Spieler durchsetzen, die vor allem auf Meta-Waffen wie die M4 setzten.

Als Zweitwaffe führt shroud in seinem Warzone-Loadout übrigens die Pistole .50 GS, wobei man diese durch zahlreiche anderen Alternativen wie beispielsweise ein Scharfschützengewehr für längere Distanzen ersetzen kann.

Die Ausrüstung: Hier schwört shroud auf Semtex sowie Rauchgranaten, die es ihm erlauben, zur Not lästigen Verfolgern zu entwischen und ihnen mit Semtex eine böse Überraschung im Rauch zu hinterlassen oder sie so aus ihren Positionen auszuräuchern.

Die Perks: Zu den besten Perks in Warzone zählen seiner Meinung nach:

Kaltblütig, um nicht von KI-Zielsystemen sowie Thermalvisieren geortet zu werden und nicht die Alarmiert-Warnung auszulösen.

Geist, um nicht durch Drohnen geortet zu werden.

Aufdrehen, wodurch die Wiederbelebungsdauer in Warzone um 25% verkürzt wird.

Was haltet ihr von shrouds Setup? Ist das etwas für euch, oder seid ihr felsenfest von einem anderen Loadout überzeugt?

Weitere Tipps und Tricks zu Warzone

Falls ihr generell nach starken Waffen und Setups für CoD Warzone sucht, dann schaut euch mal diese Artikel an:

Übrigens, heute wurde ein neues Update für Call of Duty: Modern Warfare und dessen hauseigenen Battle-Royale-Modus Warzone veröffentlicht. Hier erfahrt ihr alles Wichtige: Update 1.18 für CoD MW und Warzone ist da – Mit vielen Fixes und neuen Inhalten