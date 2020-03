Der Mixer-Streamer shroud findet erneut Schwachpunkte in Call of Duty: Warzone. So kritisiert er die zahlreichen Fahrzeuge, die in seinen Augen dort nichts verloren haben.

Darüber beschwert sich Shroud: Der ehemalige Counter-Strike-Profi ist eigentlich ein Veteran in Shootern, doch mit Warzone kann er noch nicht so viel anfangen. Er spielt es zwar häufig, doch hatte zuletzt über Balance-Probleme gesprochen, die für ihn unlösbar sind.

Nun spricht er die Fahrzeuge an, die in Warzone unterwegs sind. Für ihn passen sie nicht so recht ins Battle Royale und sollten entfernt werden.

Shroud braucht keine Fahrzeuge – Warum?

Das sagt der Streamer: Er erklärt es damit, dass man doch sowieso schnell laufen kann. So meint er: „Ich denke, sie sollten Fahrzeuge generell abschalten. Du rennst bereits ziemlich schnell, du kannst die Map schon schnell überqueren, indem du nur rennst.“

Ab Minute 6:40 spricht der Streamer über die Fahrzeuge

Shroud vergleicht es mit H1Z1: Der Streamer vergleicht das Spiel dann auch noch mit dem gescheiterten Battle Royale H1Z1. So sagt er: „Es fühlt sich an wie H1Z1-Solos, bei denen man in einem Auto herumfährt und wenn die Zeit reif ist, sie einfach sprengt oder andere Spieler mit dem Auto überfährt. Es fühlt sich an wie H1Z1, aber das Problem ist, es ist viel schwieriger, ein Fahrzeug in Warzone in die Luft zu jagen“

Shroud sagt dann noch, dass die Balance der Fahrzeuge in H1Z1 richtig war, was bei Warzone nicht der Fall ist. Dort konnte man die Fahrzeuge als Waffe nutzen und sie leicht als gefährliches Geschoss in die Luft jagen. Bei Warzone gehe das nicht und die Autos und Trucks dienen oftmals als sicheres Versteck.

Was ist an den Aussagen von Shroud dran? Fahrzeuge in Warzone sind kein sicherer Ort und können recht leicht in die Luft gejagt werden. Dafür helfen sogar alte Tricks aus Battlefield. Inwiefern Shrouds Aussage, dass sie schwer zu zerstören seien, sei dahingestellt.

Wir empfehlen bei unseren Tipps für Warzone, dass ihr einen Raketenwerfer dabei haben solltet. Dort reicht meist schon ein Schuss aus und ihr könnt das gegnerische Auto zerstören. So schaltet ihr nicht nur das Vehikel aus, sondern auch mit Glück gleich ein ganzes Gegner-Team.