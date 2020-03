Das Battle Royale Call of Duty: Warzone kommt bei vielen gut auch. Auch der Streamer shroud spielt es fast rund um die Uhr. Er sieht jedoch Balance-Probleme, die in seinen Augen nicht lösbar sind.

Was sagt shroud? Michael „shroud“ Grzesiek, der seine Heimat auf der Streaming-Plattform Mixer gefunden hat, hat in Video über die Probleme vom Battle Royale Warzone gesprochen. Er behauptet dabei, dass das Spiel niemals ausbalanciert sein wird.

Als Grund gibt er an, dass Warzone zu Call of Duty: Modern Warfare gehört und alle Balance-Änderungen immer auch die restlichen Spielmodi mit Einbeziehen müssten.

Ihn stört das aber nicht, wie er hier verrät (für Mobile-Nutzer: Die Diskussion beginnt bei Minute 3:37):

„Man muss Call of Duty akzeptieren, wie es ist“

Wo liegen die Probleme von Warzone? Im Livestream wird shroud gefragt, wie er die „time to kill“ in Warzone bewertet. Darauf antwortet der Streamer, dass sie wirklich schnell ist. Für ihn ist das aber wenig überraschend:

Ist die TTK zu hoch? Ich meine, ja ist sie. Sie ist wirklich, wirklich schnell … aber das ist das Problem. Du kannst es nicht balancen. Es ist nahezu unmöglich, die TTK in Call of Duty zu balancen, weil ihr Fokus darauf liegt, alle Aspekte des Spiels zu vereinen. Multiplayer, Battle Royale und all die anderen Modi sind miteinander verbunden. Auch die Waffen sind verbunden. Das macht es schwierig alles auszubalancieren, aber das ist halt Call of Duty, nicht?

Neben der Warzone gehören zu Call of Duty: Modern Warfare auch noch mehrere Multiplayer-Modi, ein Story-Modus und die „Spec Ops“-Missionen.

Wie dramatisch ist die Balance? Richtig große Balance-Probleme sieht shroud in den Waffen von Warzone aber nicht. Für ihn ist alles wie immer:

Shotguns werden in der Regel auf kurze Distanz gewinnen, SMGs dominieren allgemein, Sturmgewehre sind einfach gut ausbalanciert, und Sniper töten einfach. Man muss es als das akzeptieren, was es ist. Das ist so ziemlich das, was man in jedem Call of Duty-Spiel macht.

Warzone ist beeindruckend, aber auch chaotisch

Warzone ist beeindruckender als Apex Legends

Was sagt shroud sonst über Warzone? In einem anderen Video äußert sich der Streamer sehr positiv über das Battle Royale. Er lobt es als das beste Call of Duty bisher. Besonders die technische Seite beeindruckt ihn:

Das Spiel ist beeindruckend, allein vom Entwicklungsstandpunkt aus. Was sie erreicht haben, ist ziemlich verrückt. [Es läuft besser als Apex Legends mit] der vierfachen Spielerzahl, der vierfachen Beute, dem Chaos und der Kartengröße. Alles ist beeindruckend.

Mit der positiven Meinung steht der Streamer nicht alleine dar: