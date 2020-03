Der neue Battle-Royale-Modus Warzone in Call of Duty: Modern Warfare ist noch keine Woche verfügbar, da können die besten Spieler schon irre Kill-Rekorde verzeichnen. In ihren Teams haben sie haufenweise Gegner erledigt und kaum noch Spieler für Andere übrig gelassen.

Was sind das für Rekorde? In Warzone treten 150 Spieler gegeneinander an und nur, wer am Ende noch steht, kann gewinnen. Dabei ist es wichtig, viele Gegner auszuschalten.

Die Rekorde, die wir hier zeigen, sind die aktuell meisten bekannten Kills, die ein Dreier-Team oder ein einzelner Spieler erzielen konnte.

Da es noch keine offizielle Tracking-Seite für so etwas gibt, müssen wir uns dafür allerdings noch auf die Posts der Spieler verlassen. Es handelt sich im Moment noch um vorläufige Rekorde, die jederzeit auch wieder gebrochen werden können.

Wie haben sie das angestellt? Die Spieler, die die Rekorde aufgestellt haben, sind zum großen Teil Profis, die mit Zocken ihr Geld verdienen, viele sind auf Call of Duty spezialisiert. Sie spielen nicht nur außergewöhnlich gut, sondern nutzen auch die Mechaniken von Warzone richtig:

Alle Rekord-Träger sind außerdem im Dreier-Squad unterwegs, wie es vom Entwickler vorgesehen ist

Eine vollständige Runde des Streamers TMemoryy (57 Kills im Team) haben wir unten eingebunden. Eine beachtliche Leistung, aber kein Rekord mehr. Sie zeigt dennoch, wie gut die Profis so spielen.

Der größte Rekord im Team – 67 Kills

Der aktuell größte, uns bekannte Rekord in Kills über das gesamte Team geht an den CoD-Profi Mark „Zepa“ Zepackic und seine Squad-Mates micka und Lymax. Zepa spielt für das australische eSports-Team Mindfreak im aktiven CoD-Roster. Sie haben individuelle Stats von:

Zepa: 25 Kills, 7285 Schaden

micka: 22 Kills, 6443 Schaden

Lymax: 20 Kills, 7082 Schaden

Das ergibt kombiniert 67 Kills für das Squad – fast die Hälfte (etwa 42%) aller Teilnehmer im Battle Royale, abzüglich ihres eigenen Teams. Den Rekord stellten sie am 14. März auf.

67 KILL WARZONE WORLD RECORD pic.twitter.com/WK5ltoNLyE — Mark (@Zepa_COD) March 14, 2020

Der größte Solo-Kill-Rekord – 38 Kills

Die meisten Kills als Einzelspieler hält dagegen der Mixer-Streamer GaGOD. GaGOD war allerdings nicht solo oder zu zweit unterwegs, sondern ebenfalls in einem Dreier-Squad. Er konnte nur die meisten Kills alleine ansammeln.

Er hat stolze 38 Leute abgeräumt bei 9695 verursachtem Schaden. Das ist über ein Viertel der anderen Spieler, die er alleine ausgeschaltet hat und der aktuelle Rekord, den er am 13. März aufstellen konnte.

Werden die Rekorde gebrochen?

Im Moment ist es noch recht früh, denn Warzone erschien erst am 10. März. Auch, wenn die Rekorde die Messlatte recht hoch ansetzen, könnten die Rekorde in Kürze oder auch in einiger Zeit wieder gebrochen werden. Vielleicht könnt ihr euch sogar an die Fersen der Rekordhalter setzen: