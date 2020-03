Wer in Call of Duty: Warzone gegnerische Fahrzeuge zerstören möchte, der kann auf einen alten Trick vom Konkurrenten Battlefield zurückgreifen. Das zeigen findige Spieler.

Darum geht es: Fahrzeuge sind im Battle Royale Warzone allgegenwärtig und viele Fans der Call of Duty-Reihe kennen nicht alle Tricks, wie man dagegen ankommt.

Dabei hilft ein Trick aus der Battlefield-Reihe weiter. Dort kämpft man schon seit Jahren gegen Fahrzeuge, was in Call of Duty erst mit Modern Warfare so richtig relevant wurde.

Fahrzeuge mit eigenen Fahrzeugen zerstören

Das ist der Trick: Auf reddit zeigt der User „deltaforcestron“ ein Video, wie er ein gegnerisches Fahrzeug zerstört. Dazu schreibt er, dass das ja eigentlich aus Battlefield bekannt ist:

Dafür bestückt er sein eigenes Fahrzeug mit C4 und sucht sich dann ein gegnerisches Fahrzeug. Er beschleunigt und hält direkt auf den Gegner zu. Kurz vor der Kollision springt er aus dem Auto und zündet das C4. Sein eigenes Auto, aber auch das Fahrzeug vom Gegner explodieren und er bekommt die Kills gutgeschrieben.

Wie reagieren andere Fans darauf? Der reddit-Thread hat fast 5000 Upvotes und in den Kommentaren schreiben viele User, dass sie niemals gedacht hätte, ein solches Video in diesem Subreddit zu sehen.

So heißt es von WW2er: „Wer würde schon glauben, dass ich lange genug lebe, um zu sehen, dass „nur in Battlefield-Momente“ eher im CoD als in Battlefield zu sehen sind. Verrückte Zeiten, in denen wir leben.“

Wieso ist das ein Battlefield-Moment? Call of Duty war bisher eher fahrzeugarm. Man setzte auf enge Kämpfe auf kleineren Maps. Battlefield hatte hingegen schon immer große Karten und natürlich auch viele Fahrzeuge. Solche Aktionen waren dort an der Tagesordnung.

Mit Modern Warfare und vor allem mit dem Battle Royale Warzone ändert sich das aber und die Fahrzeuge fanden auch ihren Weg in Call of Duty. Der alte Trick aus Battlefield funktioniert nun also auch in Warzone.