Neue Map für CoD: MW? Eine Sekunde im neuen Video soll’s verraten

Das neue Video zu Call of Duty: Warzone hat wohl aus Versehen eine Map für Season 3 in Call of Duty: Modern Warfare geleakt. Im Video ist das für knapp eine Sekunde sichtbar.

Was wurde geleakt? Am 23. März 2020 veröffentlichte der YouTube-Kanal von Call of Duty ein Video, das einen Blick hinter die Kulissen des Battle Royale Modus „Warzone“ gibt.

Doch neben den Details zu dem BR-Modus wurde wohl noch etwas anderes preisgegeben. Fans vermuten hier eine neue Multiplayer-Map für Call of Duty: Modern Warfare, die wohl in Season 3 aktiviert werden könnte.

Hier seht ihr den Map-Leak – Village für den Multiplayer?

Das seht ihr: Schaut ihr euch das Behind-the-Scenes-Video an, dann achtet bei der Zeit von 1 Minute und 4 Sekunden mal ganz genau auf den Monitor links im Bild.

Läuft das Video auf hoher Auflösung und stoppt ihr zur richtigen Zeit, erkennt ihr in den Zeilen „mp_village2“, das wohl auf die Village-Map für den Multiplayer anspielt. Fans schließen aus dieser Info, dass die Map bald ins Spiel kommen wird.

Was ist das für eine Map? Die Village-Map kennen vielleicht einige von euch noch aus Modern Warfare 3. Im alten Titel spielte die Map in einem Dorf in Afrika mit Brücken in der Mitte. Fans liebten die Map dafür, dass sie Möglichkeiten für enge Gefechte aber auch Gameplay auf hoher Distanz bot.

Einen Blick auf die alte Map gibt’s hier im YouTube-Video:

Call of Duty: Modern Warfare brachte schon andere alte Fan-Favoriten ins Spiel.

Unklar ist, ob diese Map überhaupt wirklich zu Call of Duty: Modern Warfare kommen wird. Wenn, dann wohl erst in Season 3. Und ob man dann die bekannte Village-Map möglichst detailgetreu einbringt oder ein modernes Remaster mit neuen Points of Interesest bauen will, weiß man zu diesem Zeitpunkt auch nicht.

Da es zum Beginn der Season 1 mit „Crash“ eine MW1-Map und zum Start der zweiten Season mit „Rust“ eine Map aus MW2 gab, wäre zum Einstieg in die neuen Season 3 eine Karte aus MW3 schonmal denkbar.

Wann startet Season 3? Bisher gibt es noch keine offiziellen Pläne von Infinity Ward und Activision für Season 3. Inoffiziell gehen Fans davon aus, dass der Start der neuen Season irgendwann in der zweiten April-Woche stattfinden würde. Durch die aktuelle Corona-Situation könnte sich das alles aber auch noch verschieben.

Mit Season 3 kommen dann wahrscheinlich auch wieder neue Waffen ins Spiel und die Balance könnte sich ändern. Bis dahin, findet ihr hier die besten 5 Waffen der Season 2 mit OP-Setups.

Hoffentlich wird die neue Map dann besser als diese Karte in CoD:MW, vor der sogar Entwickler flüchten.