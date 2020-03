In der Call of Duty: Warzone geht es knallhart zu und nur die Stärksten überleben. Doch die Vorrunde und der manchmal zähe Rundenstart lassen Zeit für jede Menge Quatsch. Das bewies jetzt auch talentierter „Heli-Koch“, der eine ganz neue Mechanik des Fluggerätes entdeckte.

Was ist da schon wieder in der Warzone passiert? Bevor ein Match der Call of Duty: Warzone richtig losgeht, schmeißt das Spiel alle Spieler, mit einer Waffe in der Hand, in ein Vorbereitungs-Match. Hier kann man schonmal ein bisschen aufeinander losgehen, sich warm schießen oder von der letzten Runde abreagieren.

Ein Soldat nutzte die Gelegenheit, um seine Flugkünste mit dem einzigen flugfähigen Fahrzeug der Warzone zu testen, dem Helikopter.

Er positionierte sich dabei unter einem herabfallenden Spieler, der entspannt mit dem Fallschirm zu Boden gleiten wollte, filetierte ihn fachgerecht mit den Rotorblättern und schwenkte ihn danach auf dem Rotor seines Helis – wie in einer Bratpfanne.

Spieler beweisen Humor und teilen gern ihren Quatsch

Wie sieht das Ganze aus? Der CoD-Chefkoch und Redditor „MrImpulsive“ teilte den Clip dazu und konnte schon knapp 2.000 Upvotes einsammeln (28. März, 12 Uhr). Die Kommentatoren amüsieren sich köstlich über das kleine Kunststück:

„NaterApplegator“ erwischte sich selbst dabei, wie er über die gekonnten Wendungen etwas zu hart feierte: „Ich hab mehr gelacht als ich sollte 😂 nimm mein Upvote“.

„Stando_Calrissian“ ist eher daran interessiert, von der Expertise des CoD-Chefkochs zu profitieren: „Ich frage mich immer noch was besser ist – Einmal drehen oder ständiges Drehen während des Kochprozesses, um das zarteste Fleisch zu bekommen. Wie sind eure Erfahrungen?“.

Doch der bestbewertete Kommentar zeigt sich besorgt um die psychische Verfassung von uns Spielern. „marcjx“ meint „Verdammt, diese Quarantäne lässt uns komische Sachen machen. lmao!“.

Was gibt es noch zu sehen? Die Warzone biete neben aufregenden Kämpfen auch immer mal wieder humoristisches Potenzial. Erst kürzlich wurde ein Wrestler-Truck entdeckt, der Soldaten mit Highflyer-Moves ins Gulag kegelt. Einige Spieler scheinen ganz genau zu wissen, wie sie sich im CoD-Battle-Royale amüsieren können:

Wie kann ich mehr Spaß in der Warzone haben? Mit einem lustigen Team braucht man sich meist kaum Sorgen machen, wie es im Spiel abläuft – Man kommt auf seine Kosten. Doch für Stimmung und Motivation kann es nicht schaden, wenn man immer mal wieder den Sieg vor Augen hat.

Um besser zu werden, haben wir hier ein paar Tipps für die Warzone. Ein wichtiger Aspekt sind auch die persönlichen Loadouts, die im letzten großen Update etwas teurer wurden. Stopft eure Ausrüstungslieferungen immer voll mit den besten Waffen und Setups der Warzone, dann seid ihr gegen alles gerüstet.

Versucht so gut es geht, gefasst zu bleiben und habt immer einen Plan in der Hinterhand. Der Spaß sollte aber im Mittelpunkt stehen. Entspannt euch, nehmt Tode nicht so Ernst und die Warzone ist schon ein viel freundlicherer Ort.

Was war euer verrücktestes Erlebnis in der Warzone? Oder schwitzt ihr euch lieber durch die Runde und habt gar keine Zeit für so einen Quatsch?