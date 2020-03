Ein Spieler in Call of Duty: Warzone hatte eine skurrile Begegnung. Er traf auf einen fliegenden Truck, der ihn wegen eines Glitches spektakulär zerquetscht.

Das ist die Situation: Der reddit-User YouTube_oRemyy hatte diesen lustigen Clip geteilt. Er wollte ein Fahrzeug zerstören und schoss dabei auf die Fahrerkabine. Dabei wich er immer wieder dem Truck aus, der ihn überrollen wollte.

Irgendwann verkeilte sich der Truck zwischen Bäumen und schwebte dann wie von Zauberhand in die Luft. Mit einem beherzten „Sprung“ zerquetschte der Truck dann seinen Gegner, der es nicht so ganz glauben konnte.

Übler Glitch oder einfach nur Pech?

Kann mir das auch passieren? Schaut man sich das Video etwas genauer an, dann dürfte der Auslöser für das fliegende Fahrzeug wohl die Bäume sein, zwischen denen es sich verkeilt. Dazu kommt dann noch, dass der Truck perfekt auf seinen Gegner fliegt und ihn zerquetscht. Da spielen schon viele Variablen zusammen, die ziemlich selten scheinen.

Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass euch sowas auch passiert, doch die Wahrscheinlichkeit scheint gering zu sein. In den Kommentaren bei reddit finden sich auch keine Kommentare, die so etwas erlebt haben. In unseren Tipps für die Warzone empfehlen wir, immer einen Raketenwerfer dabei zu haben. So könnt ihr euch direkt von den lästigen Fahrzeugen befreien.

Wie kommt die Aktion bei Zuschauern an? Auf reddit wird den Sprung vom Truck gefeiert. Es gibt nur vereinzelte Kommentare, die sauer darüber sind, dass sowas überhaupt möglich ist.

Die Top-Kommentare bestehen daraus, dass Zuschauer dem Sprung vom Truck irgendwelche Wrestling-Moves zuordnen. So erkennen sie darin die Finisher von bekannten Wrestlern wieder. Immerhin sieht es so aus, als würde der Truck den Baum hochklettern und von da mit Absicht auf den Gegner springen.

Andere Zuschauer haben Mitgefühl mit dem zerquetschten Spieler: „Es war sehr frustrierend zu sehen, wie du dich geweigert hast in die Fenster zu schießen, aber dann… ist es passiert.“

Immerhin wurde dieser Spieler nicht von einem Hubschrauber zerquetscht, wie es jemand anderem ergangen ist.