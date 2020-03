Der finale Kampf in CoD Warzone ist immer besonders spannend. Ein Spieler hat es jetzt aber ganz cool gelöst. Er ließ einfach seinen Helikopter auf den Gegner fallen.

Wer es in einen ganz kleinen Kreis geschafft hat, der muss sich eigentlich auf enge Gefechte einstellen. Ein Spieler hat aber gezeigt, dass man selbst mit einem Helikopter in einer winzigen Zone überleben kann.

Als er dann aus dem Heli gesprungen ist, landete er unfreiwillig einen spektakulären Kill und zermalmte seinen letzten Gegner unter den Resten von seinem Hubschrauber.

Fallender Helikopter als tödliche Waffe

Um dieses Video geht es: Auf reddit teilte der Nutzer PtitRono den Clip, der mittlerweile fast 5000 Upvotes hat:

Während sein Gegner von unten auf den Helikopter geschossen hat, rettete sich der Soldat in letzter Sekunde und sprang aus der Zone raus. Als er sich wieder auf den Weg in die Zone machte, stellte er fest, dass er gewonnen hat. Sein Hubschrauber hatte für ihn den Kill gemacht.

Darum ist es so spektakulär: Allein einen Hubschrauber so spät in der Runde noch zu haben, ist beeindruckend. Immerhin ist die Zone echt winzig und es verlangt viel Geschick den Heli in der kleinen Zone zu steuern.

Besonders beeindruckend war dann aber der Absturz. Genau in dem richtigen Moment abzuspringen und dann den Gegner zu treffen, lässt viel Glück nötig sein.

Helikopter können in Warzone richtig gefährlich werden

Wie gut sind Helikopter in Warzone? Vor allem zu Beginn sind die Helis eine echte Waffe. Sie können ein ganzes Team über die große Map transportieren und regelrecht Jagd auf Gegner machen.

Zum Rundenende sind die Hubschrauber allerdings eher unbeliebter. Dort muss man schließlich nicht mehr viel unterwegs sein, sondern kämpft auf engem Raum.

Hubschrauber kann man übrigens sogar mit einer normalen Drohne aus der Luft holen.

Einige Fans könnten sich nun aber ein Vorbild an dem Video nehmen. Wenn ihr also am Ende nur noch gegen einen Spieler im Helikopter kämpft, achtet darauf, dass er euch nicht in den Tod reißt.