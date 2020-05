CoD Warzone könnte neuen Modus bringen, in dem jeder ein mächtiger Juggernaut ist

Die Entwickler der Call of Duty: Warzone möchten das Battle Royale mit Events und ausgefallenen Modi spannend halten. Dank eines Glitches wissen wir jetzt: Selbst Juggernauts könnten wir bald im Battle Royale sehen.

Was ist das für ein Glitch? Dank kleiner technischer Fehler bekommen Spieler immer mal wieder etwas bei Call of Duty: Modern Warfare & Warzone zu sehen, dass eigentlich versteckt bleiben sollte – Wie zum Beispiel Waffen, die noch nicht veröffentlicht wurden.

Aktuell schauen Soldaten des Battle Royale nicht schlecht, wenn vor ihnen plötzlich eine Mini-Gun auf dem Boden liegt. Die Waffe gehört eigentlich zum Juggernaut-Kampfanzug. Zwar gab es bisher schon die Möglichkeit, die Mini-Gun eines gefallenen Juggers aufzunehmen, doch das galt für den Multiplayer.

In der Warzone waren diese gepanzerter Riesen bisher nicht anzutreffen. Aber dank des neuerlichen Waffen-Fundes im Battle Royale, kochen die Gerüchte um einen Juggernaut-Modus hoch. Doch wie wahrscheinlich ist ein solcher Modus und wie könnte er aussehen?

Mini-Gun in der Warzone – Juggernaut-Modus könnte kommen

Was ist das da mit der Mini-Gun? Die schwere Waffe kann derzeit offenbar aus Loot-Kisten dropen oder ein erledigter Gegner kann das Gerät fallen lassen. Hier ein Beweis-Foto:

Plötzlich liegt eine dicke Mini-Gun auf dem Boden – Hinweise auf Juggernauts in der Warzone? – Quelle: Twitter

Wenn ihr die Waffe aufhebt, kriegt ihr aktuell aber keine Mini-Gun in die Hand. Das Modell scheint sich irgendwie über die richtige Waffe zu legen, die eigentlich dort zu sehen sein sollte.

Hebt ihr sie auf, ist es so wie vor ein paar Wochen, als ein Hund plötzlich als Waffe aus Kisten fiel. Ihr habt dann keine Mini-Gun, sondern bekommt die Waffe, die tatsächlich dort liegt. Es handelt sich hier wohl um einen rein grafischen Fehler.

Was sind Juggernauts? Erstmalig bei Call of Duty 4: Modern Warfare als Perk verfügbar, der den Schaden von Kugeln und Explosionen verringert, treten „Juggernauts“ seit MW2 auch als Gegner auf.

Dabei handelt es sich um starke Feinde, die mit einer mächtigen Panzerrüstung und Mini-Gun auf die Spieler losgehen.

Bei Modern Warfare 2019 gibts die Kampfanzüge inklusive Mini-Gun als Killstreak für 15 Kills am Stück. Man ist sehr stark gepanzert, dafür aber ziemlich langsam unterwegs.

ist für so einige Spieler ein Meilenstein im Multiplayer und könnte auch in der Warzone für ordentlich Spaß und Chaos sorgen. Erstmalig bei Call of Duty 4: Modern Warfare als Perk verfügbar, der den Schaden von Kugeln und Explosionen verringert, treten „Juggernauts“ seit MW2 auch als Gegner auf.Dabei handelt es sich um starke Feinde, die mit einer mächtigen Panzerrüstung und Mini-Gun auf die Spieler losgehen.Bei Modern Warfare 2019 gibts die Kampfanzüge inklusive Mini-Gun als Killstreak für 15 Kills am Stück. Man ist sehr stark gepanzert, dafür aber ziemlich langsam unterwegs. Der erste erspielte Juggernaut ist für so einige Spieler ein Meilenstein im Multiplayer und könnte auch in der Warzone für ordentlich Spaß und Chaos sorgen.

Release und Ablauf unklar – Jeder könnte ein Juggernaut sein

Wie wahrscheinlich ist ein Juggernaut-Modus in der Warzone? Die Gerüchte speisen sich derzeit an 2 gefundenen Hinweisen:

Die Mini-Guns in der Warzone

Mini-Gun im Trailer zu sehen

Der Leak-Account „Modern Warzone“ verbreitet auf Twitter, dass ein Juggernaut-Modus in den Daten gefunden wurde

Schon im Trailer zur Warzone von Anfang März kann man kurz eine Mini-Gun sehen, die wohl aus einem Heli auf den großen Tower beim Flugplatz feuert.

Gehört die Mini-Gun zum Fahrzeug oder doch zum gepanzerten Insassen?

Zusammen mit den Ankündigungen des Leak-Accounts „Modern Warzone“ auf Twitter und den nun entdeckten Mini-Guns sind sich so manche Spieler sicher: Bald gibts einen verrückten Juggernaut-Modus in Call of Duty: Warzone.

Und wie könnte ein solcher Modus aussehen? Konkrete Hinweise auf den Modus gibt es nicht, doch einige Soldaten haben sich schon Gedanken gemacht, wie der Modus aussehen könnte.

Es gibt mehrere Anzüge auf der Map, um einen Juggernaut zu bekommen, muss man darum kämpfen. Der Jugger-Spieler muss dann ein bestimmtes Ziel erreichen

Die Anzüge droppen erst mit den letzten Gas-Kreisen und es kommt zur großen Jugger-Schlacht im Endgame

Alle Spieler sind Juggernauts! Das Spielfeld könnte von vornherein kleiner sein und das Gas langsamer

Ein Schlachtfeld mit 150 Juggernauts wäre sicher eine interessante Erfahrung. Wie der Modus am Ende aussieht, werden wir jedoch erst zum Release sehen – Vielleicht schon zu Season 4. Als sicher gilt allerdings, dass mit der nächten Season wieder neuen Waffen kommen. 5 mögliche Schießeisen dazu, wurden ebenfalls in den Daten gefunden.