Ein Spieler in Call of Duty: Modern Warfare teilt mit der Community einer seiner wohl dunkelsten Momente im Shooter. Seinen ersten Juggernaut verliert er nämlich auf ganz bittere Weise.

Darum geht es: Der Juggernaut ist die beste Killstreak in Modern Warfare (nach der Atombombe) und man muss 15 Kills landen, um ihn zu verdienen. Mit dem gepanzerten Anzug und einer Minigun kann man dann alles wegmähen, was einem vor das Gesicht kommt.

Der reddit-User Bwil34 teilte den Erhalt seines ersten Juggernauts. Doch richtig erhalten, hat er ihn nicht, denn in sprichwörtlich letzter Sekunde hat er ihn doch noch verloren.

Video zeigt bitteren Verlust des Juggernauts

Das ist der Clip: Mit über 23.000 Upvotes ist das Video aktuell unfassbar beliebt im Subreddit von Modern Warfare:

Nachdem der Spieler die Killstreak voll gemacht hat, forderte er per Rauch den Juggernaut an. Dieser kommt per Vorratslieferung vom Himmel und dauert etwas, bis er landet.

Während der Spieler auf seinen Juggernaut wartet, schaut er schon erwartungsvoll in den Himmel. Kurz vor der Landung des Pakets fliegt aber eine Panzerfaust durch die Luft und schießt den Juggernut aus der Map und damit auch aus den Händen vom Spieler.

Wie reagieren Zuschauer darauf? Andere Spieler lachen über diese Aktion, doch haben auch Mitgefühl mit dem Betroffenen.

So heißt es von StefanleeGoodwin: „HAHAHA! Das ist unglaublich. Ich fühl mich so schlecht, weil ich darüber lache.“

Der User BreadLoafBrad meint: „Ich habe erst gedacht ‚Oh nein, das wird auf dem Dach landen‘ und habe richtig geschnauft, als das passiert ist.“

Gibt es noch mehr solcher Aktionen? Es ist nicht das erste Mal, dass Vorräte oder Drohnen vom Himmel geschossen wurde. Ein anderer Clip von vor einigen Monaten zeigt eine solche Aktion aus der Sicht des Schützen.

Ein anderes Video zeigt das zuweilen schwache Spawnsystem von Modern Warfare. Dort stirbt ein Spieler direkt nach dem Start, weil das ganze Gegnerteam hinter ihm spawnt – etwas, das eigentlich nicht so passieren sollte. Daraufhin fühlen tausende Zuschauer mit dem Eliminierten.