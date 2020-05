Das Spawn-System von Call of Duty: Modern Warfare wird bereits länger kritisiert. Doch so extremes Pech wie in diesem Clip haben viele Spieler noch nie gesehen. Und ihr?

Spawns – Immer wieder im Fokus der Kritik: Die Spawn-Mechanik im traditionellen Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare wird regelmäßig von der Community kritisiert – im Prinzip schon seit dem Launch.

Auf zahlreichen Maps ist sie zu unausgeglichen, setzt Spieler Feinden gerne mal direkt vor die Flinte, lässt einen außerhalb der Karte spawnen – aber auch mal im Inneren von Objekten oder in der Luft. Hier nur mal einige Beispiele:

Deshalb steht das Spawn-System bei den Entwicklern ganz oben auf der Prioritäten-Liste, sie wollen die Spawns nach und nach überarbeiten. Und das ist auch dringend nötig, wie ein neuer Clip auf Reddit zeigt. Dort nimmt die Spawn-Mechanik fast schon absurde Züge an.

Was hat es mit dem Clip auf sich? Vor Kurzem präsentierte KeyAisle sein extremes Spawn-Pech auf Reddit.

Was sein Pech so besonders macht: Dort erscheint er nicht etwa mitten in einem chaotischen Match an einer ungünstigen Stelle – Er wird von der Spawn-Mechanik direkt zum Match-Beginn alleine und mit dem Rücken zu den Gegnern dem gesamten feindlichen Team an deren Spawn-Punkt vor die Nase gesetzt – ein extremer Pechvogel also.

Was sagen die Spieler? Die regen sich weiterhin über das Spawn-System auf oder lachen einfach darüber. Der vorherrschende Tenor passt dabei im Prinzip zum Titel des Posts: Die Spawns können schon eigenartig sein, aber das hier? An den über 13.000 Upvotes sieht man deutlich – tausende Spieler fühlen mit dem Pechvogel mit.

Das Interessante dabei: Auch das feindliche Team hatte sich über diesen leicht ungewöhnlichen Spawn gewundert und das Ganze aus ihrer Sicht festgehalten:

Zudem gibt es einige weitere Videos, die das gleiche Problem zeigen. Es ist also kein einmaliger Fehler. Hier wünscht sich die Community dringend Nachbesserung.

Wann hier mit spürbaren Besserungen gerechnet werden kann ist noch nicht bekannt. Vielleicht ja mit dem kommenden Mid-Season-Update, das auch eine beliebte Karte aus Modern Warfare 3 zurückbringen soll: Neue Karte für CoD MW: Schon morgen könnte euch beliebter Klassiker erwarten

Wie sind eure Erfahrungen mit dem Spawn-System in CoD: Modern Warfare? Habt ihr ähnlich Kurioses erlebt oder könnt ihr den ganzen Wind um die Spawns gar nicht nachvollziehen?