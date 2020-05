Neue Karte für CoD MW: Schon morgen könnte euch beliebter Klassiker erwarten

Für den traditionellen Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare steht in Season 3 noch eine neue Karte aus. Und die könnte bereits morgen veröffentlicht werden.

Was hat es mit der neuen Karte auf sich? Zahlreiche Inhalte der Season 3 von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone, dem hauseigenen Battle-Royale-Modus, sind bereits erschienen.

Es soll jedoch noch einiger neuer Content kommen. Dazu gehört unter anderem auch eine neue Map für den traditionellen Multiplayer. Doch wann kommt sie?

Das ist die neue Karte für Season 3: Die neue Karte heißt Hardhat und kommt ursprünglich aus Call of Duty: Modern Warfare 3.

Hardhat

Dabei handelt es sich um eine Baustelle mit mehren asymmetrischen Lanes, Höhenunterschieden und zahlreichen verstreuten Deckungsmöglichkeiten.

Die Map ist vergleichsweise klein und bietet in einigen Ecken Gefechte auf engstem Raum aber auch zahlreiche Möglichkeiten, seine Feinde auch über weite Entfernungen zu erwischen oder von oben zu überraschen.

Genau das machte sie bei vielen beliebt. Der Map-Klassiker gilt deshalb als einer der großen Fan-Favoriten von MW3.

Das Original-Layout aus MW3

Übrigens, nach Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered wird offenbar auch an einer Neuauflage von CoD: MW3 gearbeitet.

Wann soll Hardhat nun kommen? Das fragen sich mittlerweile auch zahlreiche Fans. Einer davon konnte es nicht abwarten und fragte vor Kurzem direkt bei Joe Cecot, dem Co-Design Director für Multiplayer, nach dem Verbleib von Hardhat.

Und Cecot antwortete. So soll die neue klassische Map als Teil des Mid-Season-Updates kommen.

Mid season update. I’m excited too! — Joe Cecot (@JoeCecot) May 8, 2020

Zwar gab er damit kein konkretes Datum an, doch grenze den Zeitraum zumindest schon mal ein. Dadurch hat man nun eine gute Vorstellung, wann die Map veröffentlicht werden könnte.

Die Season 3 ging am 8. April an den Start und soll bis Anfang Juni laufen. Ein Mid-Season-Update sollte also schon sehr bald kommen, wohl bereits diese Woche. Der 12. Mai wird dabei als wahrscheinlichster Termin dafür gehandelt. Denn die größten Updates und Patches erscheinen bei Modern Warfare und Warzone stets dienstags.

Welche Inhalte erwarten uns noch in der restlichen Season 3? Auch wenn die Season 3 nun zur Hälfte vorbei ist, hat sie noch einiges zu bieten. So soll neben dem zurückkehrenden Klassiker Hardhat noch eine komplett neue Multiplayer-Map kommen, auch eine neue Karte für den Feuerkampf-Modus wird erwartet.

Doch auch das ist noch nicht alles. Hier könnt ihr lesen, worauf ihr euch in der 2. Saisonhälfte noch freuen könnt: 7 Neuerungen, die CoD MW & Warzone noch in Season 3 bekommen sollen.