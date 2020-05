7 Neuerungen, die CoD MW & Warzone noch in Season 3 bekommen sollen

Die dritte Season von Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone läuft noch eine Weile, aber noch sind nicht alle versprochenen Neuerungen implementiert worden. MeinMMO zeigt euch 7 Dinge, auf die ihr euch in der laufenden Saison noch freuen könnt.

Was sind das für Neuerungen? In der Roadmap zur Season 3 von Modern Warfare & Warzone im April 2020 haben die Entwickler etliche neue Inhalte angekündigt. Viele davon sind schon erschienen, wie:

die neuen Waffen Renetti und SKS

der Operator Ronin

das neue LMG, das sich als das Bruen Mk9 entpuppt hat

neue Karten, temporäre Spielmodi und mehr

Ein Teil der noch versprochenen Änderungen wurde bereits für die kommende Zeit von den Entwicklern bestätigt oder anderweitig angekündigt. Andere Inhalte wurden in den Spieldaten gefunden oder können aus vorhandenen Infos abgeleitet werden.

Der YouTuber und CoD-Experte eColiEspresso hat ein Video zu den Infos veröffentlicht, auf die wir uns hier teilweise beziehen. Das Video auf Englisch haben wir hier für euch eingebunden:

Neue Maps: Hardhat und Aisle 6

In der Roadmap zu Season 3 wurden bereits zwei neue Karten vorgestellt, die bisher noch nicht ins Spiel gekommen sind:

Hardhat – eine Map, die ursprünglich aus Modern Warfare 3 kommt. Es soll eine Karte für die regulären Multiplayer-Modi werden

Aisle 9 – eine neue Map, die offenbar in einem Ausschnitt aus dem Lagerhaus von Warzone spielt. Aisle 9 wird eine Feuergefecht-Karte

eColiEspresso vermutet, dass für die beiden neuen Maps ein größeres Title Update notwendig sein wird. Das wird vorher vermutlich einige Zeit lang beworben. Es wird also noch dauern, bis die Karten kommen und MeinMMO wird euch rechtzeitig informieren.

Neuer Operator: Iskra

Nach dem neuen Operator Ronin kommt Iskra als Erweiterung für die spielbaren Charaktere in Modern Warfare und Warzone. Sie wurde bereits als Dritte im Bunde bei der Vorstellung von Alex vor Season-Beginn gesichtet und von Fans vermutet.

Mittlerweile ist klar, dass sie kommt und ähnlich wie Ronin wird sie zusammen mit einem Bundle erhältlich sein, wie eColiEspresso gezeigt hat. Iskras Bundle enthält voraussichtlich:

einen Legendären Operator-Skin: Saboteur für Iskra

zwei legendäre Waffen-Skins

einen legendären Messer-Skin

einen epischen Skin für den Heli

weitere Kosmetika wie eine Uhr, einen Finisher, einen Quip, ein Emblem und eine Visitenkarte

Die Inhalte des Bundles. Bildquelle: eColiEspresso

Ronin kam relativ überraschend mit einem Playlist-Update und wurde schlicht im Shop freigeschaltet. Möglicherweise passiert das auch bei Iskra – vielleicht schon mit dem anstehenden Update vom 5./6. Mai.

Neue Shop-Bundles und Kosmetika

In den Spieldateien wurden weitere Bundles gefunden, die es vermutlich in nächster Zeit in den Shop von Modern Warfare schaffen. Darunter sind:

Anime Express

Plunder Pack

das Kodiak-Bundle

Twin Suns

Servant of Cthulhu

Avant Garde

ein Bundle für den Operator Mace

Trophy Skills

Wann genau diese erscheinen werden, können wir noch nicht sagen. Lediglich das „Anime Express“-Bundle kommt bereits mit dem nächsten Update, voraussichtlich am 5. Mai, und bringt unter anderem eine pinke Lackierung für den Warzone-Truck mit sich:

Meisterschafts-Visitenkarten

Als neues Feature sind bereits seit Januar 2020 die Meisterschafts-Visitenkarten für die Waffen in Modern Warfare versprochen. Diese zeigen eurem Gegner, mit welcher Waffe ihr besonders gut seid.

Die Karten waren früher Abzeichen aus Gold oder anderen Edelmetallen mit Totenköpfen und der entsprechenden Waffe prominent im Titel und hatten teilweise mehrere Stufen. Welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, um sie freizuschalten, wissen wir noch nicht.

So sahen die Visitenkarten früher aus. Bildquelle: reddit

Im Januar hieß es, dass die Visitenkarten bereits in Arbeit seien und „in naher Zukunft“ kommen sollten. Es ist gut möglich, dass sie in den nächsten Wochen erscheinen.

Neue (temporäre) Spielmodi

In einer „Reloaded Roadmap“ für Season 3, die mit dem Update vom 29. April gezeigt wurde, sprechen die Entwickler von mehreren Spielmodi, die in Zukunft für den Multiplayer von Modern Warfare erscheinen sollen. Die Roadmap selbst haben sie in einem Tweet gezeigt:

Saison 3 lädt nach.



Das hier gibt es ab heute in #ModernWarfare und #Warzone. pic.twitter.com/QDWf4L87px — Call of Duty Germany (@CallofDutyDE) April 29, 2020

Mit dabei sind Sprengkommando („Demolition“) und das Blaupausen-Waffenspiel, welche beide bereits für das Update vom 5./6. Mai in einem Blogpost bestätigt wurden.

Die Roadmap zeigt allerdings auch noch den Modus „Feuergefecht – Nur Messer“. Der sollte laut der Info zwar ebenfalls mit dem Patch kommen, wird aber nicht erwähnt. Der Name vom Modus verrät eigentlich bereits, um was es bei ihm gehen wird, aber genauere Infos haben wir noch nicht.

Nerf für die nervige Akimbo-Meta

Seit einiger Zeit ist es möglich, mit dem „Akimbo“-Perk zwei Waffen gleichzeitig zu tragen, eine in jeder Hand. Dazu müsst ihr allerdings erst eine besondere Herausforderung bestehen, um das Extra freizuschalten.

Akimbo gilt aktuell als besonders stark und wird von vielen Spielern in Warzone bevorzugt – so sehr, dass sich die entsprechenden Waffen mittlerweile zur Meta aufgeschwungen haben. Besonders die .357 Magnum ist hier beliebt, weil sie durch den „Snake Shot“-Aufsatz zur Schrotflinte wird.

Die .357 als Akimbo macht im Moment Probleme.

Genau das ist allerdings ein Problem, das Infiniy Ward nun angehen will. Die „Akimbo Snake Shots“ vermiesen vielen Spielern den Spaß und bekommen in Kürze einen Nerf, was Co-Design Director Joe Cecot auf Twitter bereits versprach. Die Änderung soll schon in einem kommenden kleinen Update implementiert werden.

Nerf für die RPGs

Fast genauso beliebt wie die „Akimbo Snake Shots“ sind in der Warzone die Raketenwerfer, oder RPGs. Diese sind berühmt für ihre Präzision und Tödlichkeit auf fast alle Distanzen.

CoD MW & Warzone: Alle Raketenwerfer im Vergleich und welchen ihr nutzen solltet

Ihr großer Vorteil ist, dass sie als Sekundärwaffe zählen und deswegen keinen „Overkill“-Perk zum Tragen im Loadout benötigen. Das macht sie zu beliebten Optionen.

Zugleich ist es frustrierend, an ihnen zu sterben, weil sie aus Sicht vieler Fans „wenig Skill“ benötigen, weswegen sie als Problem angesehen werden.

Cecot kündigte auch eine Anpassung für die Raketenwerfer an, die jedoch erst im nächsten großen Update kommen wird. Wann genau das sein wird, können wir noch nicht sagen.

Die ganzen neuen Inhalte sind allerdings nicht das Einzige, an dem Infitiny Ward aktuell arbeitet. Viele Spieler stört, dass die Updates und Patches teilweise neue oder noch schlimmere Probleme erzeugen, als sie lösen. Ein großes Thema im Moment sind Probleme mit der Lobby und dem Battle Pass, für die ihr euch jedoch ebenfalls schon auf eine baldige Lösung freuen könnt.