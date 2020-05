Mit dem neusten größeren Update für Call of Duty: Modern Warfare und Warzone kam eine neue Waffe ins Portfolio des Shooters: Das LMG Bruen Mk9. Das neue LMG freizuschalten, kann aber ganz schön nerven. Der Chef verspricht aber, dass es bald einfacher wird.

Was ist das für ein LMG? Das Bruen Mk9 ist ein leichtes Maschinengewehr (LMG) aus der Season 3, das mit dem Patch 1.20 vom 29. April 2020 in Modern Warfare und Warzone implementiert wurde. Die neue Waffe erinnert verkörpert im Prinzip das M249 SAW aus älteren Teilen von Call of Duty.

Wie kann ich es freischalten? Aktuell gibt es nur zwei Möglichkeiten, an das Bruen Mk9 zu kommen:

Im Bundle ist der legendäre Bauplan für „Spannungsspitze“ enthalten, der das Bruen Mk9 als Grundwaffe nutzt. Mit dieser Blaupause zusammen könnt ihr das MG freischalten, müsst aber umgerechnet etwa 11-12€ zahlen.

Für die Challenge dagegen müsst ihr in 15 Runden jeweils drei Gegner mit einem LMG töten, solange diese in der Nähe einer Rauchgranate sind. Diese Herausforderung stört gerade einige Spieler, denn sie kann enorm lange dauern.

Ob es sich überhaupt lohnt, können wir auf MeinMMO bisher noch nicht bewerten, dazu ist es noch nicht lange genug verfügbar. Zum Stand der Season 3 ist noch das PKM die stärkste Waffe ihrer Gattung.

So wird die Freischaltung leichter: Der Co-Design-Director Joe Cecot meldete sich auf Twitter unter der Beschwerde eines Spielers zu Wort. Nachdem ein Spieler sich das Bruen Mk9 freigespielt hat, warf ein anderer Twitter-Nutzer ein, dass die Challenge zu hart sei und geändert werden müsse.

Cecot bestätigte, dass die Entwickler aktuell an dem Problem arbeiten. Zur Herausforderung sollen dann Kills zählen, wenn der Gegner oder auch man selbst im Rauch stehe.

Working on a change to make it count both if you or the victim are in the smoke.