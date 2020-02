Die Season 2 in Call of Duty: Modern Warfare hat auch die Akimbo-Waffen gebracht. Wir zeigen euch, wie ihr mit zwei Pistolen gleichzeitig spielen könnt.

Das ist jetzt neu: Die Season 2 ist in Modern Warfare gestartet und bringt auch neue Maps, Modi und Waffen. Überraschend kam aber auch der Akimbo-Modus mancher Pistolen dazu. Diesen müsst ihr aber freischalten.

Was genau ist Akimbo? Dieses Feature gibt es schon seit Jahren in der Call of Duty-Reihe. Ihr könnt so mit zwei Pistolen gleichzeitig rumlaufen. Ihr seid damit nicht nur tödlich auf dem Schlachtfeld, sondern es sieht auch noch ziemlich cool aus.

Akimbo freischalten – So geht’s

Welche Waffen können so gespielt werden? Bislang sind 5 Pistolen verfügbar, die im Akimbo-Modus gespielt werden können. Dazu zählen:

X16

1911

.357 Magnum

M19

.50 GS

Die X16 kann man jetzt auch im Akimbo-Modus spielen

Wie schaltet man den Akimbo-Modus frei? In Modern Warfare ist das ein Perk, den ihr im Gunsmith erhalten könnt. Ähnlich wie bei der Armbrust müsst ihr davor aber eine besondere Herausforderung bestehen.

Je nach Pistole unterscheidet sich die Aufgabe ein wenig, doch unterm Strich muss man jedes Mal mit der gewünschten Waffe 3 Kills in 5 Runden machen. Dafür muss man teilweise unterschiedliche Perks nutzen. Die genauen Aufgaben findet ihr bei der jeweiligen Pistole im Gunsmith.

Wenn ihr die Aufgabe bestanden habt, dann könnt ihr den Perk ausrüsten und die jeweilige Pistole im Akimbo-Modus spielen.

Was steckt hinter diesem Feature? Der Akimbo-Modus von bestimmten Waffen war schon seit Modern Warfare 2 Bestandteil von Call of Duty. Jeder große neue Teil der Serie hatte Akimbo-Waffen.

In Modern Warfare war das Feature bisher nicht zugänglich. Nun ändert sich das mit Season 2.

Season 2 bringt nicht nur diesen Modus zurück, sondern lässt außerdem noch auf Battle Royale hoffen: