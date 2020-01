Call of Duty: Modern Warfare bietet den Spielern schon jetzt viele Möglichkeiten der Individualisierung. Nun kündigte ein Entwickler neue Visitenkarten an, mit denen ihr euren Gegner direkt zeigen könnt, was ihr mit euren Lieblingswaffen drauf habt.

Was soll da bei CoD kommen? Ein Entwickler kündigte auf reddit die Rückkehr von Visitenkarten für die Waffen-Meisterungen an.

Ein Waffen-Meisterung-System wie in vielen CoDs vorher, gibt es so aktuell in Modern Warfare nicht. Zwar könnt ihr viele Skins für die Waffen freispielen und erhaltet besondere Edel-Metall-Skins, wenn ihr alles freispielt, jedoch gab es in früheren Teilen der Reihe auch Visitenkarten für die Waffen.

Ob die neuen Cosmetics dann über eigene Herausforderungen freischaltbar sein werden oder Teil des Skin-Systems, bleibt vorerst unklar.

So sahen die Meisterungs-Visitenkarten früher einmal aus. Quelle: reddit

Neue Visitenkarten für eure Lieblingswaffen angekündigt

Was bringt mir das? Viele Spieler haben eine Lieblingswaffe in Modern Warfare und würden mit den Erfolgen der liebsten Knarre gerne ein wenig angeben.

Mit den neuen „Calling-Cards“ könnt ihr direkt allen zeigen, welches Schießeisen gleich für den ein oder anderen Respawn verantwortlich sein wird.

Wann kommen die neuen Visitenkarten? Auf reddit wünschte sich ein Spieler in einem eher kleinen Thread diese besonderen Calling-Cards zurück und bekam tatsächlich eine befriedigende Antwort auf seine Forderung.

Derzeit in visueller Entwicklung. Danach in künstlerischer Produktion. Dann einfügen und scripten. Zertifizieren. Danach veröffentlichen in einem Update in naher Zukunft. Noch kein konkreter Termin, aber wir arbeiten derzeit daran. artpeasant von Infinity Ward auf reddit (übersetzt)

Ein Entwickler von Infinity Ward schaltete sich in die Diskussion ein und bestätigte nicht nur, dass die Visitenkarten geplant sind, sondern das wohl auch schon daran gearbeitet wird.

In einer anderen Antwort stellte „artpeasant“ sogar weitere Calling-Cards für besonders fleißige Soldaten in Aussicht. So könnten auch noch Belohnungen für weitere Fleißaufgaben kommen, wie „Lege X Bomben“ oder „Gewinne X Team-Deathmatches“

Genaueres als „Update für Update gehen wir wieder ein paar Schritte vorwärts“ ließ sich „artpeasant“ aber dazu nicht entlocken.

Spieler sind heiß auf die Calling-Cards

Was sagen die Spieler dazu? Im entsprechenden Thread freuen sich die Spieler über die spontane Ansage.

SurvivorNumber1: „Wow – Gott segne dich, Sir! Das sind großartige Neuigkeiten, super glücklich!“

Mitch0900: „YESSSSSSS, das war das Beste in jedem CoD.“

Tenacious_DDD: „Danke. Es ist erstaunlich, wie viel Feedback wir diese Woche bekommen haben.“

Die zusätzlichen Visitenkarten würden gut ankommen und einige Spieler wünschen sich auch richtig schwierige Herausforderungen dazu. Es bleibt abzuwarten, wie die Calling-Cards am Ende ins Spiel kommen. Erstmal gibt es wohl eine neue Tamagotchi-Uhr.

Mit welcher Waffe würdet ihr die Meisterungs-Herausforderung erledigen? Habt ihr eine Lieblingswaffe?