Tamagotchi-Uhr in CoD: Modern Warfare gesichtet – Was kann sie?

In Call of Duty: Modern Warfare dürfte schon bald ein ikonisches Spielzeug der 90er-Jahre Einzug finden. Erste Spieler berichten über eine Tamagotchi-Uhr, die im Shop aufgetaucht ist.

Was ist das für eine Uhr? Auf dem Bild auf reddit heißt das Gadget „Tomogunchi Watch“ und war laut Aussagen des Spielers für 1000 CoD-Points zu kaufen

Auf der Uhr sieht man ein Ei und die gesamte Aufmachung erinnert an die Tamagotchis, die in den 90ern sehr beliebt waren.

Uhr war ein Fehler – Release erst später

Das sagen die Entwickler dazu: Joel Emslie, Art Director für Infinity Ward, meldete sich darauf und meinte, dass es sich hierbei um einen Fehler handele. Die Uhr sei noch gar nicht im Shop verfügbar und würde auch noch nicht so funktionieren.

Die Uhr ist also aktuell noch nicht verfügbar. Es scheint aber so zu sein, dass ein Großteil des Tamagotchis fertig ist und es schon bald in den Shop kommen könnte.

Was soll die Uhr können? Der Spieler, der fälschlicherweise die Uhr testen konnte, berichtet darüber, dass sie keine großen Effekte hat. Sie macht nur Geräusche, wenn man Gegner eliminiert hat.

Infinity Ward meinte aber auch, dass sie eben nicht richtig funktionieren würde. Es scheint also so, dass die Tamagotchi-Uhr noch mehr Features hat, die bislang noch nicht bekannt sind.

Bereits vor Release von Modern Warfare äußerte sich Joe Emslie zur Funktion der Uhr und meinte, dass das Tamagotchi sich von Kills im Multiplayer ernähren soll. Es würde also wachsen, wenn man Gegner ausschaltet.

Am Handgelenk dürfte bald schon das Tamagotchi glänzen

Wann könnte die Uhr kommen? Auf Nachfrage von Spielern antwortete Emslie nur, dass sie gerade an der Entwicklung sind. Aktuell braucht die Uhr noch umfangreiche Tests. So sagte er auch, dass in dem kleinen Gerät mehr Aufwand steckt, als so mancher denkt.

Es dürfte also noch einige Tagen dauern, bis wir die Tamagotchi-Uhr kaufen können. Nun weiß man aber, dass Modern Warfare ernst macht und tatsächlich ein solch buntes Gadget in das doch so dunkle Spiel bringt.

