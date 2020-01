In Call of Duty: Modern Warfare ging ein neues Update am 11.1. live. Entgegen der Ankündigungen der Entwickler fällt es allerdings klein aus und behebt nur einige nervige Bugs.

Das war geplant: Laut Joe Cecot, Co-Design Director bei Infinity Ward, sollte das kommende Update groß sein und diverse Bugs und Fehler beheben. Erscheinen sollte es noch in der Woche, die heute am Sonntag endet.

Spieler warteten gespannt auf das Update, denn in der letzten Zeit haben sich so einige Bugs in CoD eingeschlichen.

Nun gibt es ein Update in Modern Warfare, doch dies fällt überraschend klein aus. Auf dem angekündigten großen Patch müssen Spieler noch warten. Der „große Patch“ ist in Arbeit, aber Infinity Ward hat noch kein Datum für ihn.

It’s going into submission now. Don’t have a date. — Joe Cecot (@JoeCecot) January 11, 2020

Das steckt im neuen Update von Modern Warfare

Diese Bugs werden behoben: Nur 4 Punkte wurden in den offiziellen Patch Notes aufgeführt. Dazu gehören:

Ein paar Glitch-Orte bei Karst River Quarry, die mit Fahrzeugen erreicht werden konnten, wurden gefixt

Der Bug, der bei der Herausforderung „Markiere 25 Feinde mit der Drohne“ auftrat und wodurch nicht richtig gezählt wurde, ist behoben

Bislang konnte man mehrere Trial-Tickets bei einem Trial-Match ausgeben und dadurch unnötig verlieren. Dies ist nun nicht mehr möglich

Nachdem in einem Infected-Match 9 Spieler infiziert sind, hat der Spieler nach einem Taktik-Einstieg kein Wurfmesser mehr verfügbar

In Infected gibt es jetzt weniger Wurfmesser

Wie kommt das Update an? Viele Spieler sind überrascht und wütend darüber, dass das Update so klein ausfällt. Probleme, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, sind hier nicht aufgeführt und behoben.

So fordern weiterhin zahlreiche Soldaten, dass endlich die Spieler-Kollisionen behoben werden. Dabei kann man Mitspieler umherschieben und dadurch in Claymores oder aus der Deckung schieben. Dies gilt als aktuell einer der größten Kritikpunkte im Spiel.

Andere Spieler beruhigen die aufgebrachten Kameraden. Sie sagen, dass doch sicherlich bald ein größeres Update kommen muss. Immerhin hat Infinity Ward dieses Update als Hotfix ausgegeben. Das versprochene Update dürfte also bald kommen.

Wann kann man mit dem großen Update rechnen? Das ist aktuell schwer zu sagen. Keiner der Entwickler gibt darüber bisher Auskunft.

Da es aber bereits für diese Woche angekündigt war, könnte man meinen, dass es schon bald kommen dürfte und wohl nur ein paar Tage Verspätung hat.

Zuletzt verrieten die Entwickler welche neuen Features sie in den kommenden Wochen planen: