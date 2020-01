Aktuell ist einer der größten Streitpunkte in Call of Duty: Modern Warfare die Kollision mit anderen Mitspielern: So kann man von den eigenen Teammitgliedern in den Tod geschoben werden. Auf reddit melden sich die Entwickler von Infinity Ward zu diesem Thema.

Was ist der Hintergrund? Aktuell kommt es in CoD Modern Warfare zu Situationen, in denen sich Mitspielern gegenseitig beiseite oder nach vorne schieben. Das ist zwar realistischer, aber auch nervig, wie Spieler auf reddit berichten.

Viele Spieler in der Community wünschen sich jetzt, dass Infinity Ward das Problem aufgreift und behebt.

Spieler zeigen die Probleme mit den Kollisionen

Dieser Clip wird populär: Knapp 10.000 Upvotes hat ein Video auf reddit erhalten, welches das Problem gut zeigt.

Dabei stehen mehrere Spieler auf einer Treppe. Von unten drücken nachkommende Spieler den oben stehenden Soldaten in eine Claymore-Mine, die er zwar sehen, ihr aber nicht ausweichen kann. Er wird quasi von seinen Mitspielern durch die Kollisionsabfrage in den Tod gedrängt.

Claymores waren auch ein großer Streitpunkt für den Streamer DrDisrespect.

So reagieren Spieler darauf: Der Großteil der Community ist sauer über das Feature der Spieler-Kollision. Man versteht zwar, dass das besonders realistisch ist, doch auf diesen Teil des Realismus hätte man verzichten können.

Eine Grenze haben die Entwickler beim Realismus schon vor dem Release gezogen.

„Lächerlich, ich wurde von meinen Teamkollegen direkt in die Tür geschubst, nur um sofort zu sterben. Ich habe das Gefühl, dass sie es nur wegen des Realismus getan haben. Als ob irgendein Spieler einen Scheiß auf diesen Aspekt gibt“, heißt es beispielsweise vom User MrWinsaplenty.

Was sagt Infinity Ward dazu? Die Entwickler von Modern Warfare haben die Kritik ebenfalls mitbekommen. Joel Emslie, Art Director von Infinity Ward, meldete sich dazu und schrieb, dass sie sich dieses Problem definitiv anschauen werden.

Diese Antwort gab der Entwickler. Quelle: Dexerto

Er sagte aber auch, dass er nicht wisse, wieweit die Entwickler dabei sind. Es kann also noch einige Zeit dauern, bis dieses Problem behoben ist.

