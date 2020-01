Wer sich mühsam den Platin-Skin in Call of Duty: Modern Warfare (PC, PS4, Xbox One) erspielt, der erlebt sein blaues Wunder. Denn der Skin hat einen entscheidenden Nachteil.

Wie kommt ihr an den Platin-Skin? Ihr müsst alle Camos jeder Waffe einer Klasse sammeln, um den besonderen Platin-Skin zu erhalten. Das kann mitunter ganz schön lange dauern.

Cooler Skin mit großem Nachteil

Was ist der Nachteil des Skins? Sobald ihr den Platin-Skin besitzt, bekommt eure Waffe einen metallischen Glanz – Platin.

Das sieht zwar schick aus, aber Platin reflektiert nun einmal Licht. Und genau hier liegt das Problem. Scheint Licht auf eure Waffe in CoD Modern Warfare, dann wird das Licht so stark reflektiert, dass ihr nicht mehr richtig zielen könnt. Das ist in prekären Gefechts-Situationen äußerst hinderlich.

Hier könnt ihr sehen, wie das mit einem Platin-Skin im schlimmsten Fall ausschaut:

Moment, gab es so etwas nicht schon einmal? Ja, auch die Gold-Skins der Waffen haben einen solchen Effekt und erschweren es den Spielern, in manchen Situationen zu zielen. Allerdings sind Gold-Skins leichter zu finden.

Was sagen die Spieler dazu? Die Community zeigt sich wenig begeistert davon, dass sie viel Zeit aufwenden sollen, um mühsam den Platin-Skin zu erspielen, nur damit ihnen dieser dann Nachteile beschert.

Leather_Cake meint auf Reddit: „Ich bin beinahe erblindet, als ich das es gesehen habe. Wirklich.“

BigScaryGarlicBoy schreibt: „Wow, ich denke, ich sollte dann aufhören, zu grinden…“

WolfGangEvo erklärt scherzhaft: „Realismus, genau so, wie die Entwickler es sich gedacht haben.“

Die Entwickler suchen nach einer Lösung

Gibt es eine Lösung? Der Spieler farrellsgone schreibt auf Reddit: „Ich hatte dieses Problem, aber nachdem ich Motion Blur ausschaltete, hat es aufgehört.“

Was meinen die Entwickler dazu? Auf Reddit hat sich einer der Entwickler von Infinity Ward gemeldet. Er schrieb:

Das erinnert mich an die Fälle, die es in der Vergangenheit gegeben hat, als bei denen Zielfernrohrlinsen beim Einsatz von ADS unter perfekten Lichtbedingungen in bestimmten Winkeln zu stark gestrahlt haben. Die Lösung für diese Probleme war nicht einfach. In diesem Fall muss ich jetzt mit dem Waffenteam diskutieren und versuchen, eine kreative Lösung zu finden. Ich schreibe das in meine Urlaubsprotokolle, bevor ich am Montag wieder ins Büro gehe. Reddit

Es scheint also so, als wäre es nicht ganz so einfach, eine Lösung für dieses Problem zu finden.

Wer von den Problemen mit Platin-Skins in CoD MW betroffen ist, kann versuchen, Motion Blur abzuschalten oder muss auf einen Fix warten.