CoD MW & Warzone: Neues Update bringt knallharten Messerkampf und neuen Operator

Das Community-Update der laufenden Woche steht an und gibt den Spielern von Call of Duty: Modern Warfare & Warzone neue kosmetische Optionen. Dazu gibts ein paar spannende Modi für den regulären Multiplayer, wie ein 3vs3-Messerkampf.

Um die Soldaten in der Warzone und auf den Schlachtfeldern des regulären Multiplayers von Call of Duty: Modern Warfare bei Laune zu halten, bringt Entwickler Infinity Ward wöchentlich neue Cosmetics und Playlists ins Spiel.

Auch diese Woche gibts ein paar frische Inhalte spendiert. Schaut euch hier an, wie sich die Playlist im Laufe der Woche ändert und welche neuen Modi ihr erwarten könnt. Es handelt sich allerdings wohl noch nicht um das angekündigte Mid-Season-Update, das eine neue Map zum Multiplayer bringen soll.

CoD möchte für seine Spieler frisch bleiben und bringt regelmäßig neue Inhalte. Hier das Bruen Mk9, eine der neuen Waffe mit Season 3.

CoD-Community-Update vom 11.05.

Wann kommt das Update? Hier hält sich Infinity Ward bedeckt. In dem Activision-Blogpost gibts dazu keine Infos. Erfahrungsgemäß kommt es entweder heute Abend (12. Mai) so gegen 19 Uhr unserer Zeit oder morgen früh (13. Mai) gegen 8 Uhr.

Sobald die neue Playlist online ist, tragen wir sie hier für euch auf MeinMMO nach.

Was gibts für den normalen Multiplayer? Hier kommt ein Modus, der auf Körperkontakt zwischen den Soldaten aus ist: Ein 3vs3-Feuergefecht nur mit Messern!

Dazu bekommt der Chaos-Modus Shipment 24/7 2 weitere kleinere Maps in die Rotation. Bleibt zu hoffen, dass die Spielerzahl wieder auf maximal 6vs6 reduziert wird. Meine Nerven halten dort das 10vs10 nicht mehr lange aus.

Der Demolition-Modus, ein besonderes Suchen & Zerstören mit viel mehr Bomben und Respawns, darf eine weitere Woche in der Playlist bleiben. Hier könnt ihr eure Taktiken über den Haufen werfen und gnadenlos mit der Bombe auf die feindlichen Punkte rennen. Da die Respawns aktiviert sind, könnt ihr es einfach nochmal versuchen, sollte eure „Kopf durch die Wand“-Strategie beim ersten Mal nicht funktionieren.

Demolition läuft weiter – S&Z mit Action-Regeln

3vs3-Messergefecht – Feuergefecht nur mit Messer

Shoot the Rusty Ship – Moshpit mit 3 kleinen Karten (Rust, Shoot House, Shipment)

Was gibts für die Warzone? Für das Battle Royale gab es diese Woche keine Ankündigungen. Bereits am Freitag, den 8. Mai, gab es ein kleineres Backend-Update, das die Helis zurück ins Spiel brachte und den Modus „Stimulus-Einzel“ einführte.

Bei diesem besonderen Solo-Modus ist der Gulag deaktiviert und ihr kommt direkt wieder auf Spielfeld, wenn ihr down seid und mindestens 4.500 $ auf Tasche habt. Dann könnt ihr versuchen, euer Zeug gleich wieder einzusacken und weiterkämpfen, als wäre nichts passiert.

Sollte sich bei der Playlist mit dem Update doch etwas ändern, tragen wir das hier nach.

Wie sieht der neue Operator aus? Das neue Update bringt ein kaufbares Premium-Bundle mit einem neuen weiblichen Operator. Iskra stammt aus Urzikstan und kehrt nun zurück in ihre Heimat um sie vor Al-Qatala zu beschützen.

Was geht bei CoD sonst so? In einem Interview verrieten die Entwickler bereits einige Einzelheiten zur nächsten Season. Möglicherweise öffnen sich die Bunker in der Warzone und ein ganz neuer Bereich wird Teil des Kampfes.

Zudem wurde jetzt wohl versehentlich eine neue Waffe entdeckt, die ebenfalls mit Season 4 Teil von Call of Duty werden könnte. Die schnelle Maschinenpistole war schon früher Teil eines Leaks und mit den jetzigen Entdeckungen kochen die Gerüchte wieder auf.