Ein neues Playlist-Update bringt heute, am 12. Mai, einige Änderungen für Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone für PC, PlayStation 4 und Xbox One. MeinMMO verrät euch, was alles im Update steckt.

Was ist das für ein Update? Im heutigen Playlist-Update ändern sich vorrangig die verfügbaren Spielmodi für den Multiplayer von Modern Warfare. Allerdings kommen ebenfalls einige neue Inhalte für den Shop, die auch für Warzone-Spieler interessant sind.

Die Playlists ändern sich wie folgt:

Waffenspiel-Reloaded ist nun im Filter für das Schnelle Spiel

„Dreckiges, altes Hausboot“ – Playlist mit Rust, Shipment und Shoot House 24/7

Bodenkrieg ersetzt Bodenkrieg zu Fuß vom Update in der letzten Woche

Feuergefecht-Baupläne als neuer Spielmodus

Feuergefecht 3v3 – Nur Messer als neuer Spielmodus

DIe neue Playlist vom 12. Mai.

Die neuen Spielmodi wurden bereits zuvor im Community Update zum Patch am 12. Mai angekündigt. Zusätzlich sollte es neue Bundles im Shop geben, die unter anderem einen neuen Operator verfügbar machen – den vermutlich letzten für Season 3. Allerdings ist das Iskra-Bundle aktuell wohl noch nicht verfügbar.

Neue Bundles und Operator Iskra – Patch Notes

Wer ist Iskra? Iskra ist der neuste Operator von Modern Warfare und der vermutlich letzte für Season 3, in der nun insgesamt drei neue, spielbare Charaktere eingeführt wurden (Alex, Ronin und Iskra).

Sie ist ein weiblicher Operator, die aus Urzikstan stammt, dem Land, in dem der Konflikt und die harte Story von Modern Warfare spielen.

Iskra solltet ihr zusammen mit ihre Operator-Bundle für 2400 CoD-Points im Shop kaufen können (entspricht 19,99€). Im Bundle enthalten sind:

Der Saboteur-Skin für Iskra

zwei legendäre Waffen-Baupläne sowie ein Messer-Skin

ein Skin für den Heli

eine Uhr

weitere Kosmetika

Allerdings scheint das Bundle noch nicht im Shop zu sein. Bei unserem Test erschien es noch nicht als Kaufoption.

So sollte das Iskra-Bundle aussehen. Bildquelle: Dexerto.

Welche Bundles gibt es noch? Stattdessen haben die Entwickler ein anderes Bundle für den Operator Mace eingeführt. In diesem „Guns Blazing“-Bundle sind:

der Skin „Grabstein“ für Mace

zwei legendäre Waffen-Baupläne

ein Vollstrecker

ein epischer Messer-Skin

eine Uhr sowie weitere Kosmetika

Das Bundle kostet ebenfalls 2400 CoD Points (19,99€).

Außerdem berichtet die US-Seite Dexerto, dass ein Bundle mit legendären Bauplänen für ein LMG und eine Handfeuerwaffe kommen sollte, mit dem Namen „Twin Suns“. Das ist jedoch noch nicht im Shop zu finden.

Bisher gibt es noch keine weiteren Infos über neue Inhalte, die mit dem heutigen Update kommen sollen. Allerdings wurde schon eine neue Waffe entdeckt, die möglicherweise in Season 4 kommt. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald neue Details ans Licht kommen.