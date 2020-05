Es tauchen immer mehr Teaser auf, die auf Features für die kommende Season 4 in Call of Duty: Modern Warfare und im Battle Royale Warzone hindeuten. Im neusten dieser Teaser „hacken“ die Entwickler ihren eigenen Blogpost und verstecken dort Informationen.

Was ist das für ein Teaser? Im neusten „Rank Up“-Blogpost von Activision vom 22. Mai gibt es wie gewohnt einen kurzen Teaser zu einen neuen Bundle im Shop, dem jedoch eine seltsame Übertragung folgt.

Direkt nach der Vorstellung einiger der neuen Inhalte, die kommen, startet statt des „Tipps der Woche“ eine „streng geheime Nachricht an alle Armistice-Operator“. In dieser sprechen wohl einige der Kommandanten über aktuell laufende Vorkommnisse in Verdansk (der Map von Warzone) und darüber, was das alles zu bedeuten hat.

Diese Blaupause kommt offenbar mit einem Operatpor-Bundle für den Operator Ghost.

Der neue Teaser kam kurz nach einem Video, das etlichen Spielern zugesandt wurde. In diesem wird der legendäre Captain Price als neuer Operator für Season 4 angedeutet.

Wann beginnt Season 4? Vermutlich beginnt Season 4 am 3. Juni 2020, direkt nach dem Ende der aktuellen Season 3. Möglicherweise gibt es aber eine Verlängerung aufgrund der Corona-Krise. Ein konkretes Datum kennen wir noch nicht.

Teaser deutet Superwaffen an – Wird die Map zerstört?

Das steht im Teaser: Im Teaser geht es um mehrere Orte in Verdansk. Bei denen handelt es sich offenbar teilweise um die verschiedenen Bunker, die seit Kurzem zu betreten sind, sowie um seltsame Telefone.

CoD Warzone: Alle Bunker-Fundorte auf der Map und wie ihr sie öffnet

Über diese Telefone konnten Übertragungen abgefangen werden, laut derer die Terror-Organisation Al-Qatala Informationen zu versteckten Waffen in Verdansk hat. Al-Qatala ist bereits aus der Kampagne bekannt.

Bei diesen Übertragungen handelt es sich um die Hinweise, die ihr benötigt, um den verschlossenen Bunker 11 zu betreten.

Dabei wird davor gewarnt, dass falsche Informationen etwa über Videos oder Social Media von Schläfer-Agenten verbreitet werden könnten.

Die Entwickler sprechen auch von diesen geheimen Prototypen.

Wichtig sei jedoch, dass Al-Qatala offenbar eine experimentelle Superwaffe sowie den Prototypen einer neuen Maschinenpistole gefunden habe. Aufgabe der Operator sei es nun, sich darum zu kümmern, dass beides nicht in falsche Hände gelangen.

Was könnte das bedeuten? Bei dem Prototypen handelt es sich offenbar um die neue Waffen-Blaupause aus Bunker 11 für die MP7-Maschinenpistole, die bereits seit dem Mid-Season-Update im Spiel ist. Die Inhalte von CoD decken sich bis dahin also mit den Infos aus dem Teaser.

Die experimentelle Waffe jedoch könnte mehr bedeuten. Bisher haben Spieler in Bunker 11 Atomwaffen gefunden. Möglicherweise handelt es sich dabei um die entsprechende Superwaffe, vielleicht wartet dort aber sogar etwas noch gefährlicheres.

Dieser Knopf befindet sich in Bunker 11 – Wird er noch wichtig?

Es ist möglich, dass diesem Teaser eine größere Veränderung von Warzone andeutet. Sobald die Superwaffe zum Einsatz kommt – durch wen auch immer – könnte sich Verdansk vollständig verändern. Vielleicht wir es sogar teilweise zerstört, ähnlich wie es bei Season 2 in Apex Legends geschehen ist.

Was genau uns in Season 4 erwarten wird, steht noch vollkommen offen. Es gibt zwar schon etliche Annahmen und es sind bereits 5 neue Waffen für Season 4 in Modern Warfare & Warzone geleakt, aber handfeste Infos gibt es bisher nur wenige.

Die Art und Weise, wie die Entwickler diese Teaser aufziehen, ist ein wenig seltsam. Die Infos sind verstreut, kommen über diverse Kanäle oder wie hier als „Hack“ im eigenen Post. Zugleich warnen die Entwickler vor Falschinformation auf Social Media. Es passt aber irgendwie zur modernen Kriegsführung, ist durchaus eine coole Idee und macht heiß auf die neuen Inhalte.