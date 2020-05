Die Season 4 von Call of Duty: Modern Warfare und seinem Battle Royale Warzone steht bevor. Vor allem ein Gerücht rund um einen Nachtmodus in Warzone sorgt aktuell für Aufsehen.

So steht es um Season 4: Die neue Saison startet am 3. Juni 2020. Dabei wird sich auch in der Warzone einiges verändern und ein neuer Trailer hat bereist Captain Price als neuen Operator vorgestellt.

Spieler glauben allerdings auch an einen Nachtmodus, da es dafür zwei Hinweise gibt. Es kann also gut sein, dass wir bald auch in der Nacht in Verdansk auftauchen werden.

Nachtmodus in Warzone? Diese Hinweise gibt es

Das sagt Captain Price: Im neusten Trailer zu Season 4 sieht man den Kult-Charakter Captain Price und dieser sagt kurz vor dem Absprung aus dem Flugzeug: „Bravo Six – going dark!“

Ganz am Ende des Trailers sagt Captain Price den wichtigen Satz

Es könnte also ein Hinweis darauf sein, dass ihr euch mit Captain Price in ein dunkles Gefecht begeben müsst.

Im Trailer selbst sieht man dann auch mehrmals einen Charakter mit Nachtsichtgerät. Ein weiteres Indiz darauf, dass man dieses Gerät in Season 4 in der Warzone wohl nutzen sollte.

Diese Bilder geben Hinweise: Ein findiger reddit-Nutzer hat einen Screenshot von der Website battle.net geteilt, einer Seite von Activision Blizzard, zu denen Entwickler Infinity Ward gehört.

Dort sieht man ein Bild, das für Season 4 Werbung machen soll. Der Hintergrund ist ziemlich dunkel und es sieht ein wenig nach Dämmerung aus. Der bisher blaue Himmel von Verdansk passt da nicht rein.

Passend zu dem Bild auf reddit gibt es auch einige Kommentare dazu. So meint User r_cantero: „Nacht-Version von Verdansk?!“

Wie denkbar ist ein Nachtmodus? In Modern Warfare kennt man diesen Nachtmodus bereits. So musste man beispielsweise in der Kampagne mehrere Missionen mit Nachtsichtgerät spielen.

Es ist also gut vorstellbar, dass Infinity Ward diese Mechanik auch in Warzone einbauen möchte. Immerhin will man brutal realistisch sein und wechselndes Wetter und die Dunkelheit gehören zur Realität dazu.

Spätestens zum Season-Start am 3. Juli wissen wir dann, ob es der Nachtmodus tatsächlich in die Warzone geschafft hat. Was noch alles wichtig zum Season-Start sein wird, zeigen wir euch in unserem umfangreichen Hub zur Season 4. Dort erfahrt ihr auch alles über neue Waffen und Operator.