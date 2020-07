Wie ihr einen Juggernaut in CoD: Warzone killt – 4 Tipps für den neuen Modus

Bei Call of Duty: Warzone könnt ihr aktuell den neuen Modus Juggernaut Royale spielen. Wir erklären, was es mit diesem Format auf sich hat und geben euch 4 Tipps für den Kampf.

Was ist Juggernaut Royale? Vor Kurzem brachte das große Mid-Season-Update neue Inhalte für CoD Modern Warfare und Warzone ins Spiel. Dazu gehören unter anderem eine neue Multiplayer-Map, die neue AMR-Sniper oder auch einen neuen, Zeit-limitierten Modus Juggernaut Royale.

Juggernaut Royale verkörpert das bekannte Battle-Royale-Prinzip von Warzone, jedoch gewürzt mit schweren gepanzerten und bewaffneten Kampfanzügen – den Juggernauts. Viele könnten sie bereits als Kill-Streak aus dem traditionellen Multiplayer kennen.

Der Juggernaut und seine Minigun

Wie funktioniert Juggernaut Royale? Gespielt wird dieser Modus (aktuell) im Trios-Format. Drei Nachschub-Lieferungen werden über Verdansk, der Spielwelt von Warzone, abgeworfen. Jede davon enthaltet jeweils einen Juggernaut-Anzug und eine Minigun, mit denen ihr euch auf Jagd nach anderen Spielern begeben könnt – vorausgesetzt, ihr sackt sie als erster ein. Wird ein Juggernaut-Spieler ausgeschaltet und kommt in den Gulag, wird ein neuer Anzug abgeworfen.

Kurzum: In Juggernaut Royale wird um, in und gegen diese 3 Anzüge gekämpft. Und das kommt bei vielen Spielern gut an. Mehr Details dazu findet ihr hier: CoD Warzone: 200-Spieler-Modus und Juggernaut Royale geleakt

3 Tipps für Juggernaut Royale in CoD Warzone

Entscheidet, wie ihr spielen wollt: Wollt ihr einfach nur mit euren Kumpels Spaß haben oder richtig um den Sieg spielen? Das mag zwar banal klingen, doch ist in diesem Fall wirklich essentiell. Denn davon hängen stark euer weiteres Vorgehen und eure Strategie für das Match ab.

Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend: Habt ihr euch entschieden, dann empfehlen sich folgende zwei Vorgehensarten:

Wollt ihr Spaß haben und legt nicht so viel Wert auf den ersten Platz, dann könnt ihr euch direkt nach dem Drop zu einem der Anzüge bewegen. Dort wird es sofort intensiv zur Sache gehen. Oft artet der Fight um die Juggernaut-Suit in einem richtigen Massaker aus – Gerade, wenn der erste Spieler sich dann den Anzug geschnappt hat.

Wollt ihr um den Sieg spielen, empfiehlt es sich definitiv, abzuwarten. Wollt ihr euch den Anzug krallen, dann ist es deutlich einfacher in einem fortgeschrittenen Stadium einer Partie. Dort habt ihr es mit weniger Feinden zu tun und die Chancen auf den Anzug stehen dadurch schon um einiges besser.

Zudem gleicht es im frühen Match-Stadium fast schon einem Selbstmord-Kommando, den Anzugträger und sein Team anzugehen.

Ein Juggernaut-Anzug in voller Pracht

Bekämpft die Juggernaut-Feuerkraft mit noch mehr Feuerkraft: Wie gesagt – zu Beginn ist es fast Selbstmord, wenn ihr auf den Anzug losgeht. Dieser hat gewaltige Feuerkraft, kann ohne weiteres Fahrzeuge zerstören und hält dabei einiges aus.

Es empfiehlt sich, bessere Ausrüstung zusammenzukratzen und dann einen Juggernaut anzugehen. Dann könnte er zudem bereits angeschlagen sein und über weniger Gesundheit verfügen.

Hilfreich sind unter anderem:

Werfer sowie Scharfschützengewehre für den Kampf aus sicherer Entfernung

Fahrzeuge, mit denen ihr den Juggernaut anfahren könnt

Maschinengewehre wie die Bruen eignen sich gut für den Kampf – gerade im aufgelegten (mounted) Zustand

Auch ein Cluster-Schlag oder Präzisionsluftschlag sind effektiv – gerade, weil sich der Juggernaut vergleichsweise langsam bewegt

Ohne Schutz ist der Juggernaut ein leichteres Ziel – aber immer noch sehr gefährlich

Knöpft euch zuerst die Team-Mates des Anzug-Trägers vor: Was gerade im fortgeschrittenen Match-Verlauf oft entscheidend ist: Nehmt euch zuerst die Team-Kameraden des Anzugträgers vor, bevor ihr euch dem Juggernaut selbst widmet.

Dieser wird nämlich meistens gut von seinen Team-Mates geschützt. Passt ihr nicht auf und fokussiert euch zu sehr auf die menschliche Kampfmaschine, können auch diese euch problemlos ausknipsen. Denn was viele vergessen: Der Juggernaut ist in diesem Modus zwar die größte und spektakulärste Bedrohung, aber bei weitem nicht die einzige.

Habt ihr die seine Trupp-Mitglieder ausgeschaltet, habt ihr nun viel leichteres Spiel mit dem Koloss.

Habt ihr noch weitere Tipps für Juggernaut Royale? Dann teilt sie doch mit uns und anderen Spielern im Kommentar-Bereich. Gerne werden wir diese in den Artikel mit aufnehmen. Übrigens, falls ihr aktuell nach starken Builds für die Warzone seid: CoD Warzone: Pro zeigt starkes M13-Setup – Top-Wahl nach Grau-Nerf