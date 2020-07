CoD Warzone: Pro zeigt starkes M13-Setup – Top-Wahl nach Grau-Nerf

Die M13 hat in der Call of Duty: Warzone gute Chancen, als Grau-Ersatz bei vielen Spielern im Loadout zu landen. Einer der besten Controller-Spieler auf Twitch zeigte nun sein Setup. Er liebt das Sturmgewehr mit diesen Aufsätzen.

Wer zeigt da sein Setup? Nick ‚NICKMERCS‘ Kolcheff gilt als einer der besten Controller-Spieler auf Twitch und wurde durch das Battle Royale Fortnite zu einem bekannten Streamer und Pro-Spieler. Aktuell für den FaZe-Clan unterwegs, einer E-Sport-Organisation aus den USA, beweist der leidenschaftliche Zocker auch in der Call of Duty: Warzone sein Geschick.

Seit dem Grau-Nerf des großen „Season 4 Reloaded“-Updates spielt Nick die M13. Nach einigen starken Runden kann er kaum aufhören, die Waffe zu loben. In einem seiner englischen YouTube-Videos zeigt er seine Liebe für das stabile Sturmgewehr. Für Mobile-User: Die entsprechende Szene startet bei 4:07 Minuten:

„Ich liebe diese M13. Ich liebe sie, ich liebe sie, ich liebe sie“. Auch einer seiner Kollegen scheint von der Waffe überzeugt. Während sie durch Verdanks marodieren, möchte „Nickmerks“ ein Loblied auf die Waffe anstimmen, doch einer seiner Mitspiel grätscht dazwischen: „Nein, erzähl das doch nicht jedem!“.

Pro zeigt M13 Setup und trifft beinahe jeden Schuss damit

Wie sieht seine Aufsatz-Kombi aus? Das ist seine bevorzugte Zusammenstellung:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Tempus Meisterschütze

Visier: Nach euren Vorlieben

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 60-Schuss-Magazin

„Ich liebe sie wirklich!“ Nickmerks in seinem YouTube-Video.

Mit dem langen Lauf und dem Schalldämpfer erhöht er die Schadens-Reichweite der Waffe um beinahe 50 %. Der eh schon geringe Rückstoß wird mit dem Kommando-Griff kaum spürbar und zusammen mit dem Visier könnt ihr auf kurze Entfernungen gut auf Headshots gehen. Ein 50- oder 60-Schuss-Magazin ist in der Warzone gesetzt, um auch mehrere Feinde unter Druck zu setzen, ohne gleich nachladen zu müssen.

M13 ist extrem stabil und stark in der Warzone, hat aber kleine Macken

Was macht das Setup so stark? In dieser Form macht die Waffe keine Anstalten, den Zielpunkt zu verlassen. Ihr könnt grade drauf halten und beinahe jeder Schuss wird treffen. Genau das machte auch die Grau 5.56 für viele so stark in der Warzone. Zwar hatte die Grau auch noch andere Vorteile, doch die hohe Reichweite zusammen mit der Zielgenauigkeit waren ihre größten Stärken.

Wo liegt die Schwäche der Waffe? Doch in zwei Punkten kommt die M13 nicht an die Grau vor dem Nerf heran: Reichweite und Sparsamkeit:

Durch die hohe Reichweite ging der Schaden der Grau erst bei über 50 Meter runter – M13 schon bei knapp 40 Meter

Die Grau hat eine eher langsame Feuerrate, was Kugeln in der Warzone spart. M13 saugt das Magazin schnell leer

Die M13 glänzt also mit ihrer unerreichten Zielgenauigkeit, bringt aber auch ein paar kleinere Nachteile mit sich. Wenn ihr bereit seid, darüber hinwegzusehen, kriegt ihr hier ein extrem stabiles Automatikgewehr, das fast schon von allein seinen Rückstoß ausgleicht.

Auch der YouTuber Drift0r ist von der M13 überzeugt und stellt sein Laser-Setup vor.

Welche Optionen zur Grau gibts noch? Der Nerf ist noch ganz frisch und es ist noch gar nicht so sicher, welche Waffen sich stattdessen an die Spitze der Warzone-Meta setzen. Sollten Sturmgewehre der Hit bleiben, gibt es einige Optionen:

Weiterhin die Grau spielen

Die hier vorgeschlagene M13

Das Starter-Gewehr Kilo 141

Die gebuffte und vorher schon starke FAL

Das Season-4-AR CR-56-AMAX

Die Standard-Waffe M4A1 geht immer

Es wird spannend sein, zu sehen, was sich in den nächsten Wochen durchsetzt. 3 Setups als Grau-Ersatz stellt MeinMMO euch hier vor. Möglicherweise haben ARs auch vorerst ausgedient und andere Klassen setzten sich durch, wie die Sniper-Gewehre. Mit diesem M13-Setup hier, könnt jetzt aber nichts falsch machen.