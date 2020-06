CoD MW, Warzone: Dickes 39GB-Update bringt morgen 200er-Modus – Patch Notes

Bei Call of Duty: Modern Warzone und Modern Warfare steht am Morgen des 30. Juni, ein neues Update für PC, PS4 und Xbox One an. Das wird zwischen 22 und 39.5 GB wiegen und einige neue Inhalte bringen. Darunter einen 200-Mann-Modus für Quad. Wir schauen auf die Vorab Patch-Notes, was uns da an neuen Inhalten erwartet.

Wann kommt das Update? Das Update ist für Dienstag, dem 30. Juni, morgens um 8 Uhr deutscher Zeit angekündigt. Das Update heißt „Season 4 Reloaded.“ Die Season 4 begann vor 3 Wochen am 10.6.

Update wird zwischen 22 und 39.5 GB groß sein

So groß wird das Update: Das „Season Four Reloaded“-Update soll zwischen 22 und 36 GB wiegen. Spieler auf PS4 und Xbox One müssen zudem einen zweiten Download über 3.5 GB abschließen und danach das Spiel neu starten, um den Multiplayer zu spielen. Das gilt für Besitzer von Call of Duty: Modern Warfare.

Der gesamte Festplattenbedarf von Call of Duty: Modern Warfare soll aber nur leicht ansteigen. Der Festplattenverbrauch ist mittlerweile ein großes Problem für das Spiel.

Wer die Free2Play-Version besitzt, also nur CoD Warzone spielt, muss mit einem Update von 22 bis 30 GB rechnen. Der wird danach aber weniger Festplattenspeicher mit Call of Duty belegen.

Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr den Festplattenverbrauch von CoD auf PS4 und Xbox One verringern könnt, zeigen wir euch das hier.

Alle Inhalte in der Übersicht.

Dickes Update für Warzone – Patch Notes

Das tut sch in Warzone: Das Update bringt den 200er-Modus „Battle Royale Quads“ – die ultimative Battle-Royale-Erfahrung. 200 Spieler kämpfen in 4er-Teams gegeneinander. Der Modus wird nur eine begrenzte Zeit online bleiben.

Zudem kommen neue Verträge. Das Team muss zu einer Buy-Station laufen und kann dann günstiger einkaufen. Das sind „Supply Run Contracts.“

Juggernauts könnten bald zu einem Problem werden.

Dazu kommt der Juggernaut-Modus „Juggernaut Royale“, der schon länger angekündigt war. Hier werden Care-Pakete abgeworfen, die Spieler in einen Juggernaut verwandeln. Wenn ein Juggernaut ausgeschaltet wird und ins Gulag kommt, wird ein neues Juggernaut-Paket vom Himmel fallen.

Hier ist rechts der Spotter zu sehen, der seinem Sniper-Kumpel dann den Gegner markiert.

Das Update bringt auch ein neues Item zu Call of Duty: Warzone, das „Spotter Scope“, mit dem Spieler die Umgebung checken und Feinde markieren können. Dieser Gegenstand wurde bereits vor einiger Zeit geleakt, zusammen mit einem verrückten „Prop Hunt“-Modus.

Das tut sich in Modern Warfare – Patch Notes

Das kommt neu zu Modern Warfare: Es kommt eine neue Map, Cheshire Park. Der ist in London gelegen. Man spricht von einem pittoresken Garten mit langen, schönen Schusslinien. Wie romantisch.

Der neue Modus „Team Defender“ kommt nach fast 10 Jahren zu Modern Warfare zurück. Der Modus folgt dem Formular „Capture the Flag.“ Es gibt aber nur eine Flagge, um die sich die Teams streiten, statt zwei.

Neue Waffe für Warzone und Modern Warfare

Das ist die neue Waffe: Neu im Spiel für Call of Duty Modern Warfare und Warzone ist eine neue Waffe. Das Scharfschützengewehr „Rytec AMR.“

Eine .50er-Kaliber-Sniper, die man im Spiel über eine Mission freischaltet. Die wird als eine der „tödlichsten halbautomatischen“ Waffen vorgestellt, die man sich schnappen kann. Bringt sie einen ähnlichen Wumms mit, wie die anderen Sniper im Spiel, dürfte sie besonders in der Warzone direkt zu einer der stärksten Waffen des BR gehören.

CoD MW & Warzone: Leak zeigt neue Sniper – Darum könnte sie richtig stark werden

Was ist in Season 4 so los.

Die vorläufigen Patch Notes zeigen schon einmal den neuen Content, der mit dem Update kommt. Möglicherweise erwarten uns jedoch auch noch einige Waffen-Änderungen, wie eine Anpassung der starken Grau 5.56.

Wenn ihr auf dem Laufenden bleibt, was euch in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare so erwartet, dann schaut euch doch unsere große Roadmap zur Season 4 an:

