Ein Leaker hat bereits eine spielbare Version einer neuen Sniper in CoD Warzone und Modern Warfare in den Spieldaten finden können. Die Rytec AMR könnte sogar richtig stark werden.

Das ist los: Der Call of Duty Leaker BKTOOR hat in den Spieldaten etwas Interessantes gefunden und via Twitter erste Gameplay-Szenen der kommenden Sniper Rytec AMR gezeigt. Diese wird noch während der laufenden 4. Season in Warzone und Modern Warfare hinzugefügt.

سنايبر Rytec AMR بعد ما عدلوا عليها صار فيها ريكول الحين !!

كان اسمها Rytek AMR #ModernWarfare pic.twitter.com/1AiUDJQwN1 — ᴮᴷᵀᴼᴼᴿ (@BKTOOR_) June 12, 2020

Bereits in der veröffentlichten Roadmap konnten wir einen ersten Blick auf die Rytec AMR werfen. BKTOOR hat jetzt mit seinem Gameplay weitere Details ans Tageslicht gerückt.

Das macht die Rytec AMR so stark: Vom Aussehen her ähnelt sie der AX-50 und der HDR und auch im Gameplay trägt sie vorerst noch den Namen AX-50.

Im Gegensatz zur AX-50 ist die Rytec aber ein halbautomatisches Scharfschützengewehr. Im Video hat sie ein 5-Schuss-Magazin und einen erstaunlich geringen Rückstoß. Fans vermuten, dass diese Waffe mit der Barrett .50cal älterer Call of Duty Teile verwandt sein könnte.

Die schnelle Schussfolge und der geringe Rückstoß könnte in Warzone und Modern Warfare dafür sorgen, dass die Rytec AMR schnell zum Fan-Favoriten wird.

Ist das schon Final? Da der Name in den Spieldaten noch der Falsche ist, wird Activision wohl auch noch an der Waffe arbeiten. In den Kommentaren unter BKTOORs Video auf Twitter freuen sich die Fans einerseits über die Rytec AMR, auf der anderen Seite glauben sie aber auch, dass vor allem noch am Rückstoß gepfeilt wird.

Wann kommt die Rytec AMR? Ein offizielles Release-Datum gibt es noch nicht. Es wird aber vermutet, dass die Rytec AMR mit dem Mid-Season-Update voraussichtlich im Juli kommen könnte. Es wurde bereits bestätigt, dass mit diesem Update einige Waffen angepasst werden. So vermutlich auch die Grau, die laut Profis viel zu stark ist. Wie die Rytec AMR letztendlich ins Spiel kommt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.