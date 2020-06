Eine bestimmte Waffe macht vielen Spielern aktuell in Call of Duty: Warzone das Leben schwer: Die Grau 5,56. Bereits zuvor haben selbst Profis gefordert, dass sie abgeschwächt wird. Das scheint zum Mid-Season-Update der Fall zu sein.

Was ist die Grau? Die Grau 5,56 ist ein Sturmgewehr, das mit Season 2 in Modern Warfare eingeführt worden ist. Sie ist dem Schweizer Gewehr Sig 552 Commando nachempfunden und gilt seit ihrer Einführung als eine der stärksten Waffen im Spiel.

Was ist das Problem mit ihr? Die Grau hat sich kurz nach ihrer Einführung zu den Top-Waffen durchgemogelt und ist neben der M4A1 das im Moment beliebteste Sturmgewehr sowohl in Warzone als auch in vielen der Multiplayer-Modi von Modern Warfare.

Eine der größten Stärken der Waffe ist, dass sie durch einen bestimmten Lauf (ArchAngel) sogar auf ein Visier verzichten kann, weil Kimme und Korn dort schon so präzise sind. Mit den richtigen Aufsätzen könnt ihr euch sogar ein „OP-Setup“ bauen, das sie noch mächtiger macht.

Die Grau ist im „OP-Setup“ noch stärker

Obwohl ihre TTK, die Time-To-Kill und der Schaden eher im mittleren Bereich liegen, ist sie besonders auf weitere Distanzen stark und besser als die meisten anderen Sturmgewehre. In unserem ausführlichen Waffen-Review findet ihr mehr Infos zur Grau 5,56.

Profis fordern, Chef deutet Nerf an

Das sagen die Profis: Anfang Juni haben die Profis Crimsix und Octane bereits einen Nerf für die Grau verlangt. Laut Crimsix brauche man für die Grau keinen Skill und selbst schwächere Spieler könnten mit ihr gegen einen der besten Sturmgewehr-Spieler antreten und hätten eine Chance.

Octane wehrt sich zwar, dass Maven, mit dem er verglichen wird, stärker sei, stimmt aber zu, dass die Grau zu stark sei. Octane gilt als einer der besten Sturmgewhr-Spieler der Welt.

Der Profi Scump hat dagegen eine etwas andere Einstellung zur Grau. Laut ihm sei die Grau eine Waffe für den PC und nur dort stärker. Auf der Konsole dominiere aber noch immer die M4 als stärkstes Sturmgewehr.

Scump ist der Meinung, die Grau sei auf dem PC stärker

Das sagt der Chef: Der Chef von Modern Warfare. Joe Cecot, hat sich nun zu der Thematik auf Twitter gemeldet. Ein Spieler hat sich beschwert und gefragt, wann die Grau endlich generft werde. 90% der Killcams ließen diese Waffe erscheinen. Cecot antwortet darauf:

„Wir haben einen Haufen Waffen-Tunings für das Mid-Season-Update. Die Patch Notes werden das umreißen, wenn sie kommen.“

We have a batch of weapon tuning in the works for the mid season update. Patch notes will outline when they drop 🙂 https://t.co/QlaTguFOLJ — Joe Cecot (@JoeCecot) June 19, 2020

Damit spricht er selbst zwar nicht die Grau direkt an, er antwortet aber auf einen Tweet, in dem es um das Sturmgewehr geht. Viele Fans gehen deswegen nun davon aus, dass der Grau-Nerf kommt.

Wann kommt der Nerf? Bisher gibt es noch kein konkretes Datum für den Nerf. Allerdins spricht Cecot vom „Mid-Season-Update“. Das kommt, wie der Name schon sagt, in der Mitte der Season. Die aktuell laufende Season 4 von Modern Warfare ist am 11. Juni gestartet und endet voraussichtlich um den 4. August. Damit wäre die Mitte der Season die erste Juli-Woche. Ein Grau-Nerf ist also bereits in den kommenden Wochen möglich.