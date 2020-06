Bei Call of Duty: Modern Warfare und Warzone kommt heute, am 11. Juni, ein großes Update und bringt die neue Season 4 mit auf den Weg. Erfahrt hier alles Wissenswerte zum Update sowie den Patch Notes.

Heute startet endlich die Season 4: Darauf haben viele gewartet. Bei Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone geht heute, am 11.06., um 8:00 Uhr morgens endlich die neue Season 4 an den Start. Die neue Saison sollte dabei eigentlich bereits vergangene Woche beginnen, wurde jedoch bis heute aufgrund der Unruhen in den USA verschoben.

Wann kommt das Update?: Doch bevor ihr euch in die Season 4 samt all ihren neuen Inhalten stürzen könnt, gilt es, das Update herunterzuladen. Dies sollte ebenfalls um 8:00 Uhr deutscher Zeit verfügbar werden.

Wie groß ist das Update? Der Patch wird wohl erneut gewaltig – je nach Plattform wohl bis zu 50 GB. Selbst die Community Managerin warnte davor, dass der Download groß wird.

Season 4 von CoD: Modern Warfare und Warzone – Was ist neu?

Die traditionelle Roadmap gab es bisher nicht. Doch einige Details waren bereits im Vorfeld bekannt, sind geleakt oder haben starke Hinweise, die für sie sprechen. Zudem gab es nun zahlreiche neue Details in den Patch Notes.

Was im Vorfeld zur Season 4 bekannt war und was spekuliert wurde, erfahrt ihr hier: CoD MW & Warzone: Season 4 Start – Alle Fakten, Leaks, Gerüchte

Mit Start der Season 4 erwarten euch unter anderem:

Battle Pass: Ein neuer Battle Pass mit 100 Stufen. Dieser kommt kostenlos für alle Spieler. Der Zugang zum Premium-Belohnungszweig kostet jedoch 1.100 CoD-Punkte (10€) oder 2.400 CoD-Punkte für ein Bundle mit 20 Stufen-Freischaltungen

Neuer Operator: Captain Price als neuer Operator aus dem Battle Pass. Auch Gaz dürfte kommen.

Neue Waffen: 2 neue Basis-Waffen – die MP Fennec (Vector) sowie das Sturmgewehr CR-56 Amax (Galil)

Mastery Challenges für Waffen: Sobald ihr Gold für eine Waffe freigeschaltet habt, werden diese neuen Herausforderungen verfügbar. In einer Reihe verschiedener Challenges (8 pro Waffe) könnt ihr euch so besondere Belohnungen wie Embleme und Visitenkarten verdienen.

Neues für den regulären Multiplayer:

Die Karte Scrapyard, ein beliebter Klassiker für den traditionellen MP

Barakett Promenade, eine neue große Karte für Bodenkrieg

Trench, eine neue 2vs2-Map für den Feuerkampf-Modus

Neues für Warzone:

In-Match-Events: Im Verlauf von Warzone Matches kann ohne Vorwarnung einer von 3 verschiedenen Event-Typen zufällig eintreten und das Gameplay sowie die Strategie ordentlich aufmischen.

Als Events gibt es ‘Jailbreak’, ‘Fire Sale’ und ‘Supply Chopper’.

Bei Jailbreak kommen alle getöteten Spieler umgehend ins Match zurück – egal, ob sie im Gulag waren oder zugeschaut haben

Bei Fire Sale werden die meisten kaufbaren Items bei den Vorratsstationen um bis zu 80% reduziert oder sind sogar komplett kostenlos

Bei Supply Chopper kommt ein schwergepanzerter, aber unbewaffneter Heli angeflogen, den es abzuschießen gilt. Schafft man das, droppt er hochwertigen Loot

Contraband-Vetrags-System: Dabei handelt es sich um einen neuen, seltenen Vertrag, der euch mit einem permanenten Bauplan belohnt. Der Vertrag kann mit einer geringen Chance auftauchen, nachdem man einen anderen Vertrag erfüllt hat. Schnappt euch den Contraband-Koffer, bringt diesen zum Extraktionsort und packt ihn dort in die Tasche vom wartenden Hubschrauber. Töten man den Spieler mit dem Koffer, kann man sich den für sein Team erbeuten.

Neuer 50vs50-Modus – Rumble: Zwei 50er-Teams springen ab und kämpfen in verschiedenen Gebieten rund um Verdansk. Es gibt Custom Loadouts, Fahrzeuge und schnelle Respawns.

Playlist-Update:

Modern Warfare

Barakett Promenade für Ground War

Trench Mosh Pit (2vs2)

Scrapyard 24/7

Blueprint Gunfight

Warzone

Quads

Trios

Duos

Solos

Blood Money

Warzone Rumble

Juni-Update für CoD: Modern Warfare und Warzone – Was sagen die Patch Notes?

Das sind die wichtigsten Änderungen aus dem Update vom 11.06.:

Die Nachlade-Warnung für MGs mit Gurt-Zuführung gibt’s nun bei weniger Munition als zuvor

Fingerfertigkeit funktioniert nun wie vorgesehen bei der HDR (Nachladen gibt nun tatsächlich Munition)

Loot Update für Warzone: Neue Waffen und aktualisierte Baupläne! Haltet Ausschau nach der Fennec, der CR-56 Amax, der Renetti und mehr

Sehr viele Exploit- und Bug-Fixes wie beispielsweise für den nervigen Error Code 13-71, den Geist-Perk oder für die Probleme mit dem Voice-Chat

Eine komplette Übersicht aller Änderungen findet ihr in den offiziellen Patch Notes auf der Seite von Infinity Ward: