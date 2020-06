Die Season 4 startete bei Call of Duty: Warzone mit mehr als einer Woche Verspätung, bringt dafür aber ein paar spannende Überraschungen mit. Besonders interessant sind die 3 neuen In-Match-Events, die jederzeit das Match auf den Kopf stellen können.

Was sind das für Events? Mit dem Start der Season 4 bei Call of Duty: Warzone kündigten die Entwickler über die Patch Notes des großen Updates überraschend eine neue Spiel-Mechanik an: In-Match-Events. Insgesamt gibt es 3 Stück:

Jailbreak

Fire Sale

Supply Chopper

Erfahrt hier die Einzelheiten zu den neuen Zufalls-Ereignissen des großen CoD-„Battle Royale“.

Plötzliche Events ändern den Rhythmus des Mid-Games

Was passiert bei den In-Match-Events? Jeder dieser Events ist einzigartig und startet zufällig im Laufe des Mid-Games.

Jailbreak: Alle Spieler kommen zurück ins Match. Egal, ob komplett down, derzeit im Gulag oder grade erst erledigt. Jeder Spieler wird wiederbelebt. 60 Sekunden bevor ein Jailbreak startet, bekommen die Spieler ein Signal.

Fire Sale: Ein kurzzeitiger Preiseinbruch bei den örtlichen Kauf-Stationen. Für 60 Sekunden sind manche Items stark reduziert oder sogar komplett kostenlos. Lange Schlangen vor der Ladentheke sind vorprogrammiert.

Supply Chopper: Ein großer und gut gepanzerter Transport-Heli erscheint über Verdansk. Zerstört ihr den Heli, spuckt der eine Menge Loot aus. Doch nicht nur für euer Team.

Besonders der „Jailbreak“ (zu deutsch: Gefängnis-Ausbruch) dürfte das Match auf den Kopf stellen. Hier werden wohl sogar Teams wiederbelebt, die eigentlich schon komplett raus waren. Plötzlich könnten also potenziell wieder 150 Spieler auf dem Feld unterwegs sein und der entspannte Weg von der TV-Station Richtung Stadion wird zum Kriegsgebiet.

Bei einem Jailbreak kommen alle Spieler, die noch im Match sind, wieder zurück ins Spiel.

Wie werden die Events ausgelöst? Laut der Patch Notes sind das rein zufällige Events. Es gibt also keinen besonderen Code, wie zum Beispiel beim Öffnen des Atom-Bunkers 11, um eines der Events zu aktivieren.

Jedoch gibt es eine bestimmte Phase des Matches, die durch den Gas-Kreis bestimmt wird, in der diese Events starten:

Frühstens mit dem Erscheinen der ersten kostenlosen Vorrats-Kiste (15 Sekunden bevor der erste Kreis komplett geschlossen ist). Das Match läuft hier knapp 8 Minuten

Schluss ist mit dem Schließen des Gulag, nach der Vollendung des 4. Gas-Kreises Das Match läuft hier knapp 20 Minuten



Die Match-Events starten innerhalb dieser knapp 12 Minuten und sind ansonsten deaktiviert. Gab es bis zur Schließung des Gulag keinen „Jailbreak“ braucht ihr auch im Endgame keine Angst zu haben, dass es plötzlich Spieler regnet.

Season-4-Start ohne große Map-Änderung, aber einigen Kleinigkeiten

Was hält Season 4 noch so für die Warzone bereit? Die erwartete große Map-Änderung der Warzone blieb vorerst aus, doch ein paar kleine Highlights bringt die Season 4 dann doch ins Battle Royale:

Fahrzeug-Hupen als neues „Cosmetic“

Rumble-Modus – Ein 50 vs. 50 Team-Deathmatch

Neue Waffen zum Looten in Verdansk

Einen neuen, seltenen Vertrag, mit dem man eine Blaupause freispielt

Es wird spannend, was im Laufe der Season 4 noch auf uns zukommen könnte. Sobald es neue Infos gibt, findet ihr sie hier auf MeinMMO. So gibt es beispielsweise Hinweise auf einen Nacht-Modus für das Battle Royale.