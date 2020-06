Zusammen mit Season 4 gibt es einen neuen Battle Pass für Call of Duty: Modern Warfare und das Battle Royale Warzone. In diesem stecken wieder 100 Stufen mit verschiedenen Belohnungen. MeinMMO verrät euch, was es alles zu holen gibt.

Das ist die neue Season: Heute, am 11. Juni, ist die Season 4 im neuen Call of Duty gestartet. Zusammen mit neuen Inhalten wie Maps und einem neuen Spiemodus für Warzone, hat das neue Update einen neuen Battle Pass im Gepäck.

Dieser steckt voller neuer Skins, CoD-Points, Operator, Waffen und mehr in 100 Stufen, die ihr freispielen könnt.

Was kostet der Battle Pass? Wie immer zahlt ihr für den Battle Pass 1.000 CoD-Points (entspricht etwa 10 €). Wer nicht zahlen will, erhält in der kostenlosen Variante des Battle Pass immer noch Zugriff auf die neuen Waffen sowie etliche Kosmetika.

CoD Modern Warfare: Battle Pass kaufen oder nicht – für wen lohnt es sich?

Wer den Pass nicht bis zum Ende leveln möchte, kann für weitere 150 CoD-Points einen Tier-Sprung kaufen und damit eine Stufe überspringen.

Alle Inhalte vom Battle Pass zu Season 4

Das steckt im Pass: Der reddit-Nutzer WazapSLO zeigt in einem etwa einminütigen Clip sämtliche Belohnungen aus dem Battle Pass von Season 4. Das Video läuft relativ schnell durch, ihr könnt aber an jeder Stelle pausieren, um euch eine Belohnung genauer anzusehen:

Die Highlights des Battle Pass sind die neuen Waffen Fennek, eine MP, und das Sturmgewehr CR-56 AMAX. Beide könnt ihr über den kostenlosen Pfad freispielen. Habt ihr die Premium-Variante, gibt es 1.300 CoD-Points, mit denen ihr euch bereits den nächsten Battle Pass zu Season 5 leisten könnt.

Eine Besonderheit in diesem Battle Pass sind außerdem neue Sounds für die Hupen eurer Fahrzeuge in Warzone. Nachdem der Battle Pass von Season 3 bereits Fahrzeug-Skins gebracht hat, könnt ihr nun auch noch eure Hupen verändern. Mit dem Kauf des Battle Pass erhaltet ihr den Hupen-Sound „Ritt der Walküren“, das klassische Stück von Richard Wagner.

Das sind die neuen Waffen: Bereits auf Stufe 15 schaltet ihr die neue Maschinenpistole Fennek frei, die die meisten Spieler unter dem Namen „Vector“ kennen dürften.

Auf Stufe 31 des Battle Pass schaltet ihr das Sturmgewehr CR-56 AMAX, welches der Galil entspricht, die vielen Spielern eher bekannt sein dürfte.

Beide Waffen sind bereits aus einem großen Leak vor Season 4 bekannt gewesen und haben sich nun bewahrheitet. Wie stark sie sind, können wir noch nicht sagen, werden euch aber in naher Zukunft mit ausführlichen Guides zu den Waffen versorgen,

Das sind die neuen Operator: Der erste der neuen Operator von Season 4 ist der legendäre Captain Price vom britischen SAS, den ihr bereits mit dem Kauf des Battle Pass bekommt. Spielt ihr den Bass bis auf Stufe 100, erhaltet ihr sogar einen legendären Skin, den „Nightfall“-Skin mit Nachtsichtgerät am Helm.

Der neue Operator Captain Price mit seinem legendären Nightfall-Skin. Bildquelle: reddit.

Die weiteren Operator von Season 4 stehen bisher noch aus. Laut etlicher Gerüchte kommt aber noch Gaz aus der Task Force 141 (die von Price geleitet wird) ins Spiel. Da Ghost, auch Teil der Truppe, bereits im Spiel ist, liegt die Vermutung nahe, dass bekannte Charaktere wie Soap ebenfalls Einzug halten könnten.

Der Battle Pass hält sonst noch einige Skins für bereits zugefügte Operator wie Iskra aus Season 3 bereit, die ihr euch mit Erreichen der entsprechenden Stufe freispielen könnt.

Weitere nützliche Inhalte im Battle Pass: Über die Stufen hinweg könnt ihr euch zudem etliche Baupläne für Waffen freispielen und erhaltet nützliche Tokens für mehr Erfahrungspunkte oder Waffen-EP.

Wenn ihr den Pass bis auf Stufe 100 spielt, bekommt ihr zusätzlich zum Skin für Captain Price außerdem einen legendären Bauplan für die CR-56 AMAX, den „Green Monster“-Skin für den Buggy und das Emblem in Gold für Season 4.

Wenn ihr bereits heute Abend mit dem Battle Pass durchstarten wollt, solltet ihr bald mit dem Download beginnen. Das Update für Season 4 ist teilweise über 50 GB groß und könnte eine Weile dauern, bis ihr es heruntergeladen habt.

Was Season 4 sonst noch alles bringen wird, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Allerdings wird es sicherlich wieder neue Shop-Bundles und etliche Balance-Patches geben. Einige Waffen hätten das auch bitter nötig, denn diese 6 Waffen sind so unbeliebt, dass sie in Season 4 einen Buff brauchen.