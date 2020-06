Eigentlich sollte bei Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone in Kürze die neue Season 4 starten. Doch nun hat man verkündet, dass die neue Saison nun kurzfristig verschoben wird.

Verschiebung von Season 4: Nur einen Tag vor dem offiziellen Launch der Season 4 bei CoD: Modern Warfare und dem Battle-Royale-Modus Call of Duty: Modern Warfare haben die Entwickler per Twitter mitgeteilt, dass die neue Saison verschoben wird – ebenso der Start von Season 7 bei Call of Duty: Mobile.

Alles, was wir bisher über die neue Saison wissen, erfahrt ihr übrigens hier: CoD MW & Warzone: Season 4 startet bald – Alle Fakten, Leaks, Gerüchte

Das ist der Grund für die Verschiebung: Die Entwickler beziehen damit, wie viele andere Größen der Branche auch, deutlich Stellung zu den jüngsten Entwicklungen in den USA.

Nachdem dort am 25. Mai der Afro-Amerikaner George Floyd während eines brutalen Polizeieinsatzes in Minneapolis ums Leben gekommen war, kam es zu massiven Unruhen in zahlreichen Großstädten des Landes. Viele protestieren dort für mehr Gerechtigkeit und gegen Rassismus sowie übertriebene Polizei-Gewalt.

Im Tweet von des offiziellen Accounts von Call of Duty heißt es:

„Während wir uns alle darauf freuen, neue Seasons bei Modern Warfare, Warzone und Call of Duty: Mobile zu spielen – jetzt ist nicht die Zeit. Wir verschieben die Launches der Modern Warfare Season 4 und der Season 7 von Call of Duty: Mobile auf ein späteres Datum. Jetzt ist die Zeit dafür, dass jene, die für Gleichheit, Gerechtigkeit und Änderungen einstehen, gesehen und gehört werden. Wir stehen an eurer Seite.“

Das war der eigentliche Plan: Ursprünglich sollte die neue Season 4 von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone bereits morgen, am 3. Juni, an den Start gehen.

Es gab dabei zwar bereits einen ersten Trailer, aber die traditionelle Roadmap ließ auch gestern noch auf sich warten, was ungewöhnlich ist. Nun weiß man warum.

Auf Captain Price und Gaz müssen wir wohl noch etwas warten

Wann soll die Season 4 bei CoD MW & Warzone nun starten? Ein genaues Datum gibt es bislang nicht. Es heißt lediglich, dass die neue Season 4 zu einem späteren Zeitpunkt starten soll. Ob es sich dabei also nur um wenige Tage oder möglicherweise um eine längere Verzögerung handelt, muss nun abgewartet werden.

Sobald es da eine neue Entwicklung gibt, werdet ihr es hier auf MeinMMO schnellstmöglich erfahren.

Activision sind nicht die einzigen: Neben Activision und Call of Duty hat beispielsweise Sony bereits sein für diese Woche geplantes Event zur PS5 verschoben. Dort hieß es als Begründung, man will, dass jetzt wichtigere Stimmen gehört werden.

Doch auch weitere Entwickler reagierten auf die Lage in den USA und bezogen klar Stellung zu den Ereignissen dort – so beispielsweise auch Bungie, die Macher von Destiny.

Was sagen die Spieler? Die Community sieht das Ganze gespalten. Viele finden es gut, dass auch die Videospiel-Branche deutlich Stellung bezieht und mit ihrer Reichweite weltweit auf die Missstände aufmerksam macht.

Doch einige können hingegen nicht nachvollziehen, wie das Ganze bei der Lösung des Problems helfen soll oder warum andere unter den Verschiebungen „leiden“ müssen. Schließlich sei das ein Problem der USA und würde nicht die gesamte Welt betreffen.

Wie seht ihr das Ganze? Könnt ihr die Verschiebung verstehen oder zumindest nachvollziehen? Oder ist das in euren Augen falsch?