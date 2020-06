Viele hatte sich auf das Event zur PS5 gefreut und hofften darauf, dass Sony den Preis der PlayStation 5 bekannt gibt oder zumindest das PS5- Design enthüllt. Auch auf die Vorstellung vieler neuer PS5-Spiele mit Gameplay hofften die Spieler. Doch daraus wird jetzt wohl nichts. Denn Sony hat erklärt, dass man es sich anders überlegt hat.

Woher stammen die Informationen? Ende letzter Woche hatte Sony verkündet, am 4. Juni endlich ein PS5-Event abzuhalten. Doch daraus wird jetzt wohl fürs Erste nichts. Denn Sony hat sich nun über Twitter gemeldet und das Reveal-Event kurzfristig abgesagt:

Sony nimmt Rücksicht auf Unruhen in den USA

Was steht im Post? Sony erklärte in seinem Twitter-Post, es sei nicht der richtige Augenblick die PS5 zu feiern und möchte lieber wichtigere Stimmen zu Wort kommen lassen. So schreibt Sony:

Wir verstehen zwar, dass Spieler auf der ganzen Welt begeistert sind, PS5-Spiele zu sehen, aber wir sind nicht der Meinung, dass jetzt die Zeit zum Feiern gekommen ist, und wir wollen nun erst einmal zurücktreten und wichtigere Stimmen zu Wort kommen lassen. Sony, Quelle: Twitter.com



Es scheint damit klar, dass Sony die Vorstellung der PS5 verschiebt, um damit Rücksicht auf die jüngsten Ereignisse in den USA zu nehmen. Das Land ist in Aufruhr, nachdem am 25. Mai der 45-jährige Afroamerikaner George Floyd während eines Polizeieinsatzes in Minneapolis ums Leben gekommen war.

PS5: Sony verschiebt Vorstellung – neuer Termin ist unbekannt

Gibt es schon einen neuen Termin? Sony hat bisher keinen neuen Termin für eine mögliche Vorstellung der PS5 genannt. Dementsprechend müssen die Fans jetzt wieder geduldig sein, bis Sony ein neues Event rund um die PS5 ankündigt.

Schon im Voraus waren hier ein paar Informationen schon bekannt geworden. So war aus dem offiziellen PlayStation-Magazin eine Liste von 25 PS5-Spielen bekannt geworden, die für die PlayStation 5 erscheinen werden.

Es scheint aber nicht so zu sein, als müssten Fans lange warten. Denn die Gründe der Verschiebung liegen nicht an tatsächlichen Problemen der PlayStation 5, sondern an der speziellen Situation in der USA.

Wollt ihr mehr rund um die neue Konsole von Sony erfahren? Wir haben alle wichtigen Informationen rund um die PS5 für euch zusammen gefasst und halten euch immer auf dem Laufenden.