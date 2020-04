In Call of Duty: Modern Warfare und Warzone dürft ihr endlich mit der geheimnisvollen Obsidian-Camo eure Waffen veredeln. Das sind alle Voraussetzungen und Aufgaben für den neuen Skin der nur für die härtesten Spieler gedacht ist.

Das steckt hinter der Obsidian-Camo: Das gewaltige Update vom 29. April brachte viele neue Inhalte für die CoD-Schlachtfelder. Mit dabei ist das Feature, auf das Hardcore-Spieler schon lange warten: die Obsidian-Camo.

Ursprünglich war der prestigereiche Skin unter dem Namen „Master-Camo“ bekannt. Wie sich eure Waffe dadurch verändert war aber bislang ein Geheimnis.

Getreu Batmans Motto „gibt’s den auch in Schwarz?“ taucht ihr eure Lieblingswaffe mit dem neuen Spray in tiefdunkles Schwarz, durchsetzt mit einem erhabenen, matten Schimmer. Wem die übrigen Skins also zu bunt waren, der sollte sich die Obsidian-Camo freispielen:

Würde Batman gefallen: die Obsidian Camo – Quelle reddit

Welche Voraussetzung hat die neue Tarnung? Um den pechschwarzen Skin euer Eigen zu nennen, müsst ihr für die entsprechende Waffe die Gold-Tarnung freischalten. Diese verlangt ihrerseits alle regulären Sprays durch Herausforderungen zu meistern.

Nicht nötigt, sind die:

Platin-Tarnung

Damaskus-Tarnung

Da beide Skins nicht waffenspezifisch sind, sondern gleich die ganze Waffengattung voraussetzen. Die Obsidian-Tarnung könnt ihr also selbst dann freispielen, wenn ihr nur eine einzige Waffe zockt – diese dafür aber dann intensiv.

Obsidian-Camo – Anforderungen für alle Waffengattungen in CoD MW

So spielt ihr die Obsidian-Tarnung frei: Je nach Waffengattung gilt es eine bestimmte Anzahl Kills mit der auserwählten Knarre in einer handvoll Matches zu sammeln.

Das sind die Herausforderungen für Primärwaffen:

Sturmgewehre: 200 Mal 15 Kills in einem Spiel erzielen

Maschinenpistolen: 150 Mal 15 Treffer in einem Spiel erzielen

Schrotflinten: 150 Mal 15 Treffer in einem Spiel erzielen

Leichte MGs: 150 Mal 15 Treffer in einem Spiel erzielen

DMRs: 125 Mal 15 Treffer in einem Spiel erzielt

Scharfschützen-Gewehre: 125 Mal 15 Treffer in einem Spiel erzielt

Einsatzschild: 750 Tötungen erhalten

Das neue leichte LMG Bruen MK9 wartet seit heute auf euch

Das sind die Herausforderungen für Sekundärwaffen:

Handfeuerwaffe: 100 Mal 15 Treffer in einem Spiel erzielen

PILA, JOKR & Strela (Werfer): 100-mal ein Fahrzeug oder Killstreak zerstören

Raketenwerfer (RPG): 150 Mal 5 Kills in einem Spiel erzielen

Kampfmesser: 125 Mal 10 Kills in einem Spiel erzielen

Die Herausforderungen sind dabei ähnlich gestaltet, wie die Aufgaben fürs Freispielen der Waffen aus den vergangenen Seasons. Wie einige User berichten (via reddit) zählt beispielsweise das Erreichen von 30 Kills in einem Game als doppelter Fortschritt.

Das steckt noch im frischen Update: Das aktuelle Update für Warzone und CoD MW ist recht groß – das aus gutem Grund. Denn der Patch bietet unter anderem auch diese neuen Inhalte:

Frankensteinern / Frankensmithing für Baupläne

Shoot the Ship mit „Aufgeputscht“ und „Grind“

Neues LMG – Bruen MK9

Gas-Änderungen in Warzone

„Most Wanted“-Vertrag für Wiederbelebungen

Neues Item „Rüstungs-Tasche“ lässt euch 8 Platten tragen

Eine Melde-Funktion in der Kill-Cam

Stürzt ihr euch in die heißen Gefechte und arbeitet fleißig an eurer schwarzen Waffen-Tarnung oder ist ein anderes Feature aus dem Update euer Favorit? Sagt es uns doch in den Kommentaren.