CoD Warzone zeigt euch 200-Spieler-Modus – Aber nur, wenn ihr aufgepasst habt

In der Call of Duty: Warzone könntet ihr bald in noch größere Schlachten verwickelt werden als bisher. Ein Leak innerhalb des Spiels verriet nun wohl 3 neue Modi, die demnächst ins Spiel kommen könnten.

Was war das für ein Leak? Am vergangenen Wochenende lief bei Call of Duty: Warzone ein Free-Weekend, an dem Free2Play-Spieler in einige Multiplayer-Modi reinschnuppern konnten.

Gleich zum Start am Freitag zeigte euch die Warzone einen Info-Bildschirm dazu, der Einzelheiten über die verfügbaren Modi gab. Dazu der obligatorische Hinweis, wie toll die Kampagne, der Koop-Modus SpecOps und der Multiplayer sind. @DissolvexD zeigt das Bild auf Twitter:

Yea pic.twitter.com/3rjuRqcpvy — DissolveGaming – gaming news and information (@DissolvexD) June 14, 2020

Die kurze Anzeige verriet aufmerksamen Soldaten aber noch mehr. Auf dem linken Bild erkennt man im Hintergrund das Warzone-Menü mit insgesamt 4 Spielmodi. 3 davon gab es bisher noch nicht in dem Battle Royale und nun starten die Spekulationen, dass es diese Modi bald ins Spiel schaffen.

200-Spieler und Juggernaut-Modus „geleakt“ – Was kommt in die Warzone?

Welche Modi könnten kommen? Der „Leak“ zeigt 3 neue Modi:

BR 200

Plunder 200

BR Juggernaut

Die Namen lassen direkt auf eine angepasste Spielerzahl schließen. Bisher startet das Battle Royale mit 150 Leuten und auf der großen Map kann das Midgame schonmal etwas öde werden.

Die neuen In-Match-Events lockern diese Phase etwas auf. Besonders der „Jailbreak“ bringt Action nach Verdansk. Mit 200 Spielern dürfte der Start und die Mitte des Games eine neue Dynamik bekommen und zu mehr Begegnungen mit anderen Soldaten führen. Und zu neuen Kill-Rekorden.

Wie wahrscheinlich ist das? Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen der 3 Modi bald spielen könnt, ist ziemlich hoch. In einem Interview Anfang März bestätigten die Entwickler bereits, dass sie auf ihren Test-Servern schon 200-Spieler-Matches ausprobiert haben. Auch Matches mit weniger Spielern wären möglich.

Aktuell läuft sogar ein 100-Mann-Modus in der Warzone, der 50vs50-Rumble, der mit dem großen Update 1.22 ins Spiel kam. Doch hierbei handelt es sich um einen Team-Deathmatch-Modus, der kaum etwas mit einem Battle Royale gemein hat.

Der Juggernaut-Modus ist schon offiziell bestätigt. Zusammen mit der Roadmap von Season 4 gaben die Entwickler Infos über eine Warzone mit den Panzer-Kampfanzügen. Hier gilt es so gut wie sicher, dass ihr im Laufe der aktuellen Season irgendwann als „Jugger“ über die Map lauft.

Der Juggernaut kommt in die Warzone. Die Frage ist nicht „Ob“, sondern „Wann“.

Wie laufen die Modi ab? Für 200-Spieler-Modi benötigt es nicht viel Fantasie. Das werden sehr wahrscheinlich leicht angepasste Versionen des aktuellen BR- und Plunder-Modus sein, bei denen 200 statt 150 Spieler aufeinander losgehen.

Beim Juggernaut-Modus sieht das anders aus. Hier gab es schon im Vorfeld viele Spekulationen, wie das aussehen könnte. Jetzt wissen wir es:

Der Modus heißt „Juggernaut Royale“, die Anzahl der Spieler ist aber noch nicht bekannt

Läuft ab wie ein BR, doch es gibt 3 Vorrats-Kisten mit Juggernaut-Anzügen auf der Map

Die Anzüge können eingesammelt werden und geben viel Panzerung, eine Mini-Gun und das Jugger-Radio

Als Jugger ist man langsamer, kann aber Fahrzeuge fahren und auf Leitern klettern

Statt eines Fallschirms habt ihr keinen Fallschaden und macht Umgebungs-Schaden in dem Bereich, in dem ihr aufschlagt

Geht ein Jugger in den Gulag, kommt der Anzug als neue Vorrats-Kiste zurück

Es gibt also immer 3 Anzüge auf der Map, sodass die Teams im Endgame den Sieg womöglich mit einem Jugger-Gefecht austragen

Mit neuen Modi und Events möchte die Warzone spannend bleiben und seinen Spielern auch noch lange Spaß bringen. Laut einem Entwickler orientiert man sich hier auch ein bisschen an Fortnite. Das eher bunte und kindische Battle Royale ist nun schon lange erfolgreich und CoD hat sich hier ein wenig abgeschaut, richtet sich mit seinen Events aber an erwachsene Spieler.

Welcher Modus steht bei euch ganz oben auf der Wunschliste? Ich fände einen Nacht-Modus richtig gut.