CoD MW startet mit Gratis-Wochenende in Season 4 – Sichert euch die beste Waffe für Warzone

An diesem Wochenende könnt ihr kostenlos den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare testen. Diesen Zeitraum können Spieler von Warzone nutzen, um sich eine der besten Waffen für das Battle Royale freizuschalten, die Grau 5.56.

Was ist das für eine Aktion? Von Freitag, den 12. Juni, bis zu Montag, den 15. Juni, könnt ihr Modern Warfare kostenlos spielen und verschiedene Maps und Spielmodi ausprobieren. Start und Ende sind jeweils um 19:00 Uhr.

Alles, was ihr dafür benötigt, ist ein kostenloser Account im Battle Royale Warzone. Das Spiel könnt ihr euch einfach aus dem entsprechenden Shop für die PS4, die Xbox One oder den PC herunterladen:

Das Wochenende kommt passend zum Start der Season 4 in beiden Titeln.

CoD Modern Warfare ist vom 12. bis 15. Juni kostenlos.

Warum lohnt sich das für Warzone-Spieler? Modern Warfare und Warzone sind eigentlich ein gemeinsames Spiel. Sie teilen sich die Waffen, Herausforderungen und den neuen Battle Pass.

Wer also gerade genug vom Battle Royale hat, kann das Wochenende nutzen, um andere Spielmodi wie die neuen 6v6-Karten Zhokov Scrapyard und Hardhat auszuprobieren. Wenn ihr mehr zu den Modi erfahren wollt, haben wir alles Wichtige dazu in einem ausführlichen Guide zu Modern Warfare zusammengestellt.

Außerdem könnt ihr euch das beliebte Sturmgewehr Grau 5.56 über Modern Warfare viel schneller und einfacher freispielen und es dann dort, aber auch in der Warzone nutzen.

Sturmgewehr Grau 5.56 für Warzone schneller freispielen

Was muss man für die Grau 5.56 tun? Um das Sturmgewehr freizuspielen, müsst ihr 25 Mal jeweils 5 Kills mit Sturmgewehren in einer Minute erzielen.

Zwar könnt ihr diese 5 Kills in einer Minute auch in Warzone bekommen, jedoch gestaltet sich dies aufgrund der Kartengröße als schwieriger.

In Modern Warfare hingegen kommt es häufig zu vielen schnellen Kills, besonders auf den beiden kleinen Karten Shoothouse und Shipment, die an diesem Wochenende gespielt werden können. Jedoch habt ihr als Free2Play-Spieler keinen Einfluss auf die Wahl der Karte, was ein kleiner Nachteil ist.

Das macht die Grau aus.

Was macht die Grau so stark? Die Grau 5.56 steht mit ihren reinen Werten an der Spitze der Sturmgewehre und überzeugt besonders mit ihrer Stabilität. Jedoch verliert sie aufgrund der geringeren Feuerrate und der längeren Time-To-Kill (TTK) ein wenig an Attraktivität.

MeinMMO-Autor Maik Schneider stellt in einem Guide ein Setup vor, dass die Grau 5.56 zu einem Top-Sturmgewehr macht. Mit diesem lohnt sich das Freischalten des Sturmgewehrs für Warzone-Spieler.

Mit Rainbow Six Siege ist ein weiterer Shooter am Wochenende kostenlos.

Weitere kostenlose Shooter am Wochenende: Wer hingegen gerade keine Lust auf Call of Duty hat, kann in den kommenden Tagen alternativ den Taktik-Shooter Rainbow Six Siege ausprobieren.

Dieser steht euch vom 11. bis zum 15. Juni kostenlos zur Verfügung.